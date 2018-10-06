Смерть Монтсеррат Кабалье: чем известна оперная дива

Культура

В субботу, 6 октября, в Барселоне скончалась выдающаяся оперная певица Монтсеррат Кабалье. Ей было 85 лет. Напомним, свой юбилей оперная дива отпраздновала в апреле 2018 года в Киеве.

В конце сентября Кабалье была экстренно госпитализирована в клинику Сан-Пау (больница Святого Павла) в Барселоне. Сообщалось, что у Монтсеррат возникли проблемы с мочевым пузырем. Подробности известны не были.

Ее полное имя — Мария де Монсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье и Фольк. Она родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне. С детства мечтала стать певицей. Ее взяли на учебу в консерваторию при знаменитом барселонском театре Лисео. В 1956 году начинающую певицу приняли в труппу Базельской оперы. Именно на сцене этого театра Кабалье впервые исполнила партии Тоски, Аиды, Саломеи.

На ее уникальный голос сразу обратили внимание критики. Следующие 10 лет Монтсеррат объездила Бремен, Милан, Вену, Лиссабон с оперными постановками. В 1964 году исполнила в Мехико партию Манон в одноименной опере Массне.

Однако мировая слава пришла к испанской певице годом позже. В легендарном «Карнеги-Холле» (концертный зал в Нью-Йорке) давали оперу Доницетти «Лукреция Борджиа». Главную партию должна была петь знаменитая американская певица Мэрилин Хорн. Но дива неожиданно заболела. Отменять представление было поздно. Тогда рискнули пригласить Монтсеррат Кабалье. Публика утроила ей 20-минутную овацию! Газета The New York Times вышла на следующий день с заголовком «Каллас + Тебальди = Кабалье».

Действительно, оперная дива Мария Каллас признала, что у нее появилась достойная соперница. И это стало началом дружбы двух оперных див. Каллас и Кабалье часто переписывались. Причем общались они на итальянском языке. Позже Мария признала, что Монтсеррат лучше всех в мире поет партию Леоноры в опере «Трубадур» Верди.

Самые знаменитые оперные театры в мире соперничали за то, чтобы Кабалье пела на их сцене. С испанской певицей шли оперные постановки в Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Ла скала (Милан), Ковент-Гарден (Лондон). Ее бельканто завораживало публику в разных странах мира. Критики писали об уникальной технике пения великой Монтсеррат.

Она спела, наверное, все самые известные и значимые оперные партии. Такого богатого репертуара не было ни у одной оперной дивы в истории: Луиза («Луиза Миллер»), Дездемона («Отелло»), Лукреция («Лукреция Борджиа»), Аида («Аида»), Норма («Норма»), Виолетта («Травиата»), Леонора («Трубадур»), Кармен («Кармен»), Елизавета («Роберто Девере»), Имоджене («Пират») и многие другие.

Знают и любят Кабалье не только ценители оперного искусства. Она оставила заметный след в рок-музыке. В 1988 году Монтсеррат записала вместе с Фредди Меркьюри песню «Барселона», которая стала мировым хитом. Эта композиция была позже выбрана как официальный гимн Олимпийских игр 1992 года, проходивших в Барселоне. А в 1997 году Кабалье записала еще одну рок-композицию — балладу One Life One Soul с группой Gotthard.

Певица занималась также благотворительной деятельностью. Монтсеррат часто принимала участие в различных концертах с другими известными исполнителями, особенно, если речь шла о помощи детям.

Певица была замужем за испанским тенором Бернабе Марти. Они поженились в 1964 году. Кабалье родила двоих детей — сына Бернабе (1966 год) и дочь Монтсеррат (1972 год). Дочь тоже стала оперной певицей (сопрано). В 2011 году Кабалье стала бабушкой. Внучку Даниэлу ей подарила Монтсеррат, после того как во второй раз вышла замуж. Первый брак дочери Кабалье оказался неудачным.

В 2015 году Монтсеррат Кабалье оказалась в центре финансового скандала. Испанская налоговая служба обвинила певица в сокрытии доходов. Оперная дива формально числилась гражданкой Андорры. Это позволило ей не платить налоги в Испании. Однако расследование показало, что певица использовала свое «проживание» в Андорре с единственной целью — избежать уплаты налогов. На самом деле Монтсеррат постоянно жила в Барселоне. Кабалье признала себя виновной. Суд принял это во внимание. В результате певицу обязали заплатить в казну Испании более 300 тысяч евро. Кроме того, Монтсеррат приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.

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