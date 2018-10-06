Политика

Только одно условие: что может переломить кризис в отношениях Венгрии и Украины

Власти Венгрии сознательно обостряют конфликт с Украиной, пользуясь временной слабостью нашей страны — войной с Россией, проблемами в сфере государственного управления, потребностью в политической поддержке на международной арене, а также банальным дефицитом ресурсов для хилой экономики. Об этом пишет журналист-международник Владимир Кравченко в статье для «Зеркала недели».

При этом и в Украине, и в Венгрии готовы к тому, что конфликт будет длиться еще долго. Хотя в Киеве считают, что Будапешт не решится прибегать к последнему аргументу — заблокировать продление санкций Евросоюза против России, введенные из-за аннексии Крыма и агрессии в Донбассе.

«Есть вещи, которые будут играть против самих венгров. И в Будапеште это понимают», — сказал в беседе с ZN.UA стратегический советник Международного фонда «Відродження» Тарас Качка. Кроме того, по его мнению, в ЕС и НАТО отлично понимают мотивы венгерской стороны и уже устали от того, что Будапешт, злоупотребляя правами члена этих клубов, использует механизмы организаций как инструмент давления на Киев при решении двусторонней проблемы.

Тем не менее вмешиваться в венгерско-украинский конфликт в Брюсселе не хотят. Причин для этого несколько — во-первых, Украина выпала из числа приоритетов Евросоюза, а во-вторых, у Брюсселя практически нет никаких реальных возможностей повлиять на Будапешт.

На данном этапе решить проблему с позицией Венгрии самостоятельно Киев вряд ли сможет, однако есть надежда на изменение позиции венгерского премьера: Орбан должен увидеть, что этот конфликт не приносит ожидаемых результатов.

В противном случае надежда останется только на проигрыш правящей партии Венгрии на парламентских выборах.

«Учитывая уровень ее популярности, это произойдет еще не скоро», — констатирует эксперт.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о «хитром» плане Венгрии в Украине. А подробности о том, зачем Венгрия раздает паспорта жителям Закарпатья, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «Скандал с привкусом сепаратизма: зачем Венгрия раздает свои паспорта на Закарпатье»

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