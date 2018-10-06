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Мир

Когда Россия может исчезнуть с мирового рынка нефти: названы сроки

14:18 6 октября 2018   1998
Добыча нефти в Сибири
Инф. «ФАКТОВ»

В Саудовской Аравии рассматривают прогноз о глобальном сокращении добычи нефти в РФ, в результате чего после 2030 года Россия может покинуть рынок «черного золота». Об этом в интервью Bloomberg заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд.

Кроме России, под угрозой находится Китай, который уже в ближайшие пять лет резко сократит добычу.

«Мы считаем, что Китай резко сократит добычу, если не исчезнет как производитель, уже через пять лет… Через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем», — сказал наследный принц.

При этом он отметил, что спрос на нефть в мире до 2030 года будет расти более чем на 1% в год.

Напомним, в настоящее время в мире продолжается стремительный рост цен на нефть, что повлияло и на стоимость горючего в Украине.

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