"Мы все тебе благодарны": Клых написал письмо Сенцову

Политика

Украинский политзаключенный Станислав Клых написал другому украинскому политзаключенному Олегу Сенцову письмо. Письмо было обнародовано в Facebook координатором медийной инициативы по правам человека Марией Томак.

По ее словам, письмо ей передала мать Клыха Тамара Ивановна. Оно было написано до того, как Олег Сенцов прекратил голодовку. Тамара Клых на днях посетила своего сына в колонии в РФ.

«Оно не успело попасть в руки Олега до того, как он прекратил голодовку, но, надеюсь, попадет после. В качестве моральной поддержки», — добавила Томак.

Текст письма:

«Здравствуй, Олег!

Передаю тебе большой привет из тюрьмы г. Верхнеуральска Челябинской области. Слежу за твоим состоянием и голодовкой в Новой газете. Если у тебя очень плохое здоровье, я бы просил тебя прекратить голодовку.

Смерти мы не нужны, ты нужен своей маме и детям. Я тебя не осужу, если ты прекратишь голодовку, но, тем не менее, понимаю, что все это достало, особенно обещания скорейшего освобождения в письмах, я такие письма тоже получаю и это так же раздражает, как и тебя, но нужно понимать, что люди, которые со всего мира пишут письма, желают нам добра. С момента твоей голодовки проблеме украинских политзаключенных стали уделять больше внимания, за это, думаю, мы все тебе благодарны"

Как писали «ФАКТЫ», Сенцов заявил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку в связи с тем, что ему назначили принудительное питание. Это решение принято под принуждением врачей, которые пригрозили начать принудительное кормление и «сделать из него овощ».

Напомним, что Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.

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