Мир

«Граница России нигде не заканчивается»: в Латвии в день выборов взломали соцсеть

В Латвии хакеры взломали социальную сеть draugiem.lv. Так, при попытке зайти в сеть звучит российский гимн, появляются российский флаг и фотографии президента России Владимира Путина с «зелеными человечками».

Инцидент произошел в день парламентских выборов в стране. Хакеры разместили на сайте фотографии с надписью: «Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Чаще употребляйте это словосочетание — «Русский мир», сообщает Delfi.

Пользователи из Латвии подтверждают хакерскую атаку в Twitter. Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил, что на сайт Draugiem. lv осуществлена кибератака.

Как ожидается соцсеть не будет работать несколько часов. Пресс-секретарь учреждения по предотвращению инцидентов с безопасностью в сфере информационных технологий Cert. lv Лига Бесере сообщила, что Cert. lv активно работает над выяснением причин и источников взлома.

Как писали «ФАКТЫ», адепты «русского мира», позвавшие на Донбасс Путина, и приехавшие на их призыв «русские братья» принесли на оккупированные украинские территории войну, нищету и безнадегу. Об этом «ФАКТАМ» заявил уроженец Нагорного Карабаха Армен, который в свое время бежал в Украину от войны.

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