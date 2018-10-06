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«Граница России нигде не заканчивается»: в Латвии в день выборов взломали соцсеть
В Латвии хакеры взломали социальную сеть draugiem.lv. Так, при попытке зайти в сеть звучит российский гимн, появляются российский флаг и фотографии президента России Владимира Путина с «зелеными человечками».
Инцидент произошел в день парламентских выборов в стране. Хакеры разместили на сайте фотографии с надписью: «Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Чаще употребляйте это словосочетание — «Русский мир», сообщает Delfi.
Пользователи из Латвии подтверждают хакерскую атаку в Twitter. Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил, что на сайт Draugiem. lv осуществлена кибератака.
Как ожидается соцсеть не будет работать несколько часов. Пресс-секретарь учреждения по предотвращению инцидентов с безопасностью в сфере информационных технологий Cert. lv Лига Бесере сообщила, что Cert. lv активно работает над выяснением причин и источников взлома.
Как писали «ФАКТЫ», адепты «русского мира», позвавшие на Донбасс Путина, и приехавшие на их призыв «русские братья» принесли на оккупированные украинские территории войну, нищету и безнадегу. Об этом «ФАКТАМ» заявил уроженец Нагорного Карабаха Армен, который в свое время бежал в Украину от войны.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!