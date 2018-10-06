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Российский турист устроил погром в чешском отеле: появилось видео

18:52 6 октября 2018   487
Российский турист
Инф. «ФАКТОВ»

Российский турист устроил погром в чешском отеле. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash».

«Россиянин начал поливать внутренние помещения отеля в Карловых варах из пожарного шланга, после чего вломился в комнату к 70-летней пенсионерке, которая не на шутку испугалась», — сказано в сообщении.

Согласно информации, за устроенный им погром российскому туристу грозит штраф 500 тысяч крон. Пока полиции не удалось задержать злоумышленника. Неадекватное поведение русскоговорящего туриста также прокомментировал известный российский блогер Рустем Адагамов.

«Русскоговорящий турист разгромил отель в Карловых Варах, залил его водой, бил стекла и двери, вломился в номер к 70-летней женщине. Ущерб на 500 000 крон (1,5 млн ₽). Полиция ищет м_дака», — написал блогер.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 5 августа в центре Киева неадекватный пьяный пожилой мужчина, бегая с саблей по Подолу, нападал на людей. «Танцы с саблями» прогнозируемо закончились плохо — пострадал молодой человек 1989 года рождения, который получил от «кавалериста» удар по лбу, а затем в предплечье. Дебошира задержали правоохранители. Объяснить свой поступок задержанный так и не смог.

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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..

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