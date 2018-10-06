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«Александрия» завершила первый круг вслед за «Динамо»: видеообзоры матчей
Чемпионат Украины. 11-й тур
«Александрия» — «Черноморец» (Одесса) — 3:2 (Ковалец, 44, Шастал, 55, Банада, 69 — Грачев, 17, Татарков, 80). Молодежные составы — 2:1.
«Мариуполь» — «Карпаты» (Львов) — 1:1 (Борячук, 52 — Гуцуляк, 13). Молодежные составы — 1:1.
В субботу, 6 октября, были сыграны два поединка 11-го тура премьер-лиги, завершающего первый круг чемпионата Украины. В Мариуполе «Карпаты» частично реабилитировались за разгромное домашнее поражение недельной давности от донецкого «Шахтера» (1:6). На гол со штрафного в исполнении Алексея Гуцуляка («Карпаты» не поражали ворота «Мариуполя» целых 283 минуты!) хозяева поля после перерыва ответили точным ударом Андрея Борячука.
Результативный поединок выдали в Александрии подопечные Владимира Шарана и Ангела Червенкова. В «перестрелке» на стадионе «Ника» удачливее оказались александрийцы, завершившие первый круг на третьей позиции вслед за киевским «Динамо» (по иронии судьбы, команда из Кировоградской области в прошлом туре с таким же счетом обыграла на выезде «Олимпик»).
Кстати, полузащитник «Александрии» Евгений Банада с шестью мячами теперь делит с горняком Марлосом второе место в списке лучших бомбардиров премьер-лиги (у Жуниора Мораеса из «Шахтера» — 9 точных ударов). Что же касается «Черноморца», то в пассиве команды болгарского специалиста Червенкова теперь пять (!) поражений подряд.
В 11-м туре чемпионата Украины (7 октября) сыграют также: «Львов» — «Десна», «Динамо» — «Олимпик», «Шахтер» — «Заря» и «Ворскла» — «Арсенал-Киев».
Положение команд:
1. «Шахтер» — 27 очков (10 матчей);
2. «Динамо» — 23 (10);
3. «Александрия» — 22 (11);
4. «Ворскла» — 18 (10);
5. «Мариуполь» — 14 (11);
6. «Заря» — 13 (10);
7. «Олимпик» — 12 (10);
8. «Львов» — 11 (10);
9. «Десна» — 10 (10);
10. «Карпаты» — 10 (11);
11. «Черноморец» — 9 (11);
12. «Арсенал-Киев» — 4 (10).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» не смогло удержать преимущество в два мяча в поединке Лиги Европы с чешским «Яблонцем».
Фото Twitter ПФК «Александрия»
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