Пророссийская партия лидирует на парламентских выборах в Латвии

Мир

В субботу, 6 октября, в Латвии состоялись парламентские выборы. Согласно данным экзит-полов лидирует оппозиционная социал-демократическая партия «Согласие». Она набирает 19,4 процента голосов.

«Согласие» активно отстаивает интересы русскоязычной части населения и настаивает на добрососедских экономических связях с Россией. На пост премьер-министра от этой партии выступает экономист Вячеслав Домбровский.

Второе место с 13,4 процента голосов занимает либеральная партия «Развитие/За». Национальное объединение «Все для Латвии» набирает 12,6 процента голосов. Популистская партия «Кому принадлежит государство?» (KPV LV) — 11,5 процента голосов.

Очень плохи дела у Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) во главе с нынешнимо премьер-министром Марисом Кучинскисом. За СЗК проголосовали всего 9,7 процента избирателей.

До этих выборов в Латвии правила коалиция их трех партий — «Единство», СЗК и «Все для Латвии». «Единство» получило еще меньше — 6,9 процента голосов. Получается, что это политическое трио вместе набирает всего 29,2 процента голосов.

Всего в парламентских выборах участвовали 16 партий и политических объединений — на три больше, чем в ходе прошлых выборов в 2014 году. Чтобы пройти в Сейм 13-го созыва, надо набрать более 5 процентов голосов. Экзит-полы показывают, что это не удалось сделать девяти партиям и объединениям.

В связи с этим правящая коалиция будет вынуждена искать себе еще одного союзника, чтобы остаться у власти. И есть вполне реальная возможность создания новой коалиции, в состав которой войдут «Согласие» и KPV LV. Пророссийской партии и популистам вместе может хватить мандатов, чтобы сформировать новое правительство.

Напомним, что сейчас самой большой фракцией в Сейме также является фракция «Согласия», но она находится в оппозиции. Всего в однопалатном парламенте Латвии 100 депутатов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в день голосования в Латвии неизвестные хакеры взломали популярную в республике соцсеть и наполнили ее пророссийскими призывами и лозунгами.

Напомним, 30 сентября в Македонии из-за низкой явки избирателей провалился референдум по вопросу переименования республики и вступления ее НАТО и Евросоюз.

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