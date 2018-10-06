Членом Верховного суда США избран юрист, обвиняемый в изнасилованиях

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В субботу, 6 октября, Сенат США большинством голосов поддержал выдвижение юриста Бретта Кавано в члены Верховного суда. Как уже сообщали «ФАКТЫ», эту кандидатуру предложил президент США Дональд Трамп, хотя сразу несколько женщин обвиняют Кавано в изнасилованиях. Выдвижение вызвало массовые протесты, в которых приняли участие тысячи американцев.

Голосование в Сенате переносилось в связи с этими обвинениями. Трамп поручил ФБР проверить показания женщин, но отвел на это всего неделю. Отчет ФБР был предоставлен членам Сената. В нем говорится, что доказательств вины Кавано обнаружить не удалось.

Все обвинения относятся к юности и молодости 53-летнего юриста. Наиболее серьезными американские СМИ называют показания профессора физиологии Кристин Блэйзи Форд. Ее заслушал Юридический комитет Сената США на специальном заседании. Форд рассказала, что в 1982 году Кавано пытался ее изнасиловать на вечеринке, которая проходила у него дома. Кристин тогда было 15 лет. Бретт Кавано отверг это обвинение.

За порядком в Сенате во время голосования следил вице-президент США Майк Пенс. Из зала раздались крики: «Позор!» Пенс решительно стукнул молотком по столу, призывая сенаторов к порядку.

Кандидатура Кавано была одобрена 50 голосами против 48. Такого противостояния в Сенате США при обсуждении кандидатов в члены Верховного суда давно не было. В 1881 году верховным судьей был назначен Стэнли Мэттьюс 24 голосами против 23.

Президент Трамп ожидал результатов голосования в Белом доме. Он остался доволен. Отправляясь из столицы в Канзас на собрание республиканцев, посвященное предстоящим в ноябре выборам в Конгресс, Трамп заявил: «Я думаю, мы все еще будем гордиться Кавано. Я думаю, он станет выдающимся верховным судьей, который будет служить торжеству правосудия многие, многие годы…»

Из всех сенаторов-демократов кандидатуру Кавано поддержал только Джо Мэнчин (Западная Виргиния).

Комментируя результаты голосования, сенатор-демократ Пэтти Мюррей (штат Вашингтон) заявила: «Республиканцы говорят нам — ваши голоса ничего не значат. Они говорят это всем американским женщинам. Вот что означают результаты сегодняшнего голосования. Нам говорят — ваши страдания, ваши травмы, ваша боль, ваши разбитые сердца, ваш гнев не имеют значения. Вот их послание нам — мы не станем вас слушать, нам плевать! Сядьте и молчите!» Мюррей добавила, что назначение Бретта Кавано является плевком в лицо миллионам, которые поддержали движение #MeToo, объединившее женщин, ставших жертвами сексуального насилия и домогательств.

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