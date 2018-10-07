Умер известный актер, звезда "Новых центурионов" и "Великого Гэтсби" (фото)

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В субботу, 6 октября, в Лос-Анджелесе в возрасте 76 лет скончался известный американский актер Скотт Уилсон. У него была лейкемия. Ветеран Голливуда за свою карьеру снялся более чем в 50 фильмах. Его звезда взошла вновь благодаря роли в культовом сериале «Ходячие мертвецы».

Скотт Уилсон родился 29 марта 1942 года в Томасвилле (штат Джорджия). Его актерская судьба с самого начала складывалась невероятно удачно. В 1967 году он дебютировал в знаменитой картине Нормана Джуисона «Душной южной ночью», который получил пять премий «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм». Уилсон был партнером легендарных актеров Сидни Пуатье и Рода Стайгера. Но даже на их фоне его игра выглядела очень достойно.

Кадр из фильма «Душной южной ночью». Скотт Уилсон (в центре) сыграл в картине свою первую роль

Затем последовала главная роль в триллере «Хладнокровное убийство», снятого по нашумевшему одноименному документальному роману Трумена Капоте. В нем рассказывается о реальном убийстве семьи фермера двумя бродягами, совершенном в 1959 году. Это преступление потрясло Америку своей бессмысленной жестокостью. Уилсон сыграл одного из убийц — Ричарда Хикока. «Хладнокровное убийство» также номинировалось на премию «Оскар» в нескольких категориях. Примечательно, что режиссер Ричард Брукс пробовал на роль, которая в итоге досталась Скотту двух знаменитых актеров — Стива Маккуина и Полна Ньюмена.

Скотт Уилсон в роли убийцы в драме «Хладнокровное убийство»

В 1974 году Уилсон вновь снялся в фильме, который приобрел статус культового. Это была экранизация романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Картину снял режиссер Джек Клейтон по сценарию Фрэнсиса Форда Копполы. Роль Гэтсби исполнил Роберт Редфорд. Главную женскую роль сыграла Миа Фэрроу. Скотту досталась роль владельца автомастерской Джорджа Уилсона. Картина получила две премии «Оскар» и множество других кинонаград.

И снова роль убийцы. Скотт Уилсон в фильме «Великий Гэтсби»

В советском прокате большой популярностью пользовалась криминальная драма «Новые центурионы» (1972 год) о полицейских Лос-Анджелеса, в которой Скотт Уилсон сыграл одну из главных ролей. Его партнерами были знаменитые актеры Джордж С. Скотт и Стэйси Кич.

Один из самых популярных американских фильмов в советском прокате — «Новые центурионы». Скотт Уилсон и Стэйси Кич сыграли в нем полицейских

Уилсон продолжал активно сниматься в 80-е и 90-е годы. Роли и фильмы были разные. Например, он блеснул талантом в драме «Мертвец идет», которая принесла премию «Оскар» актрисе Сьюзан Сарандон и номинацию на «Оскар» Шону Пенну. У Скотта также были роли в известных картинах «Перл-Харбор», «Последний самурай», «Девушка моих кошмаров».

Ветеран Голливуда Скотт Уилсон сыграл одну из главных ролей в культовом сериале «Ходячие мертвецы»

В последние годы Уилсон был все же более известен благодаря своим актерским работам в телесериалах — «Секретные материалы», «Закон и порядок», «CSI: Место преступления», «Ходячие мертвецы». По иронии судьбы, утром 6 октября 2018 года было объявлено, что Скотт Уилсон появится в девятом сезоне «Ходячих мертвецов» в роли ветеринара Хершела, а вечером стало известно о смерти актера.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти легендарного французского певца и актера Шарля Азнавура. Его похоронили с почестями 5 октября.

Напомним, 6 октября скончалась знаменитая оперная певица Монтсеррат Кабалье.

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