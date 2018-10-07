Пошли на ***, сукины дети, – Жозе Моуриньо грязно выругался в камеру после тяжелой победы (видео)

Спорт

Главный тренер «Манчечстер Юнайтед» Жозе Моуриньо, над которым нависла угроза увольнения, дал волю эмоциям после финального свистка в поединке чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (3:2). «Пошли на ***, сукины дети», — выругался специалист на португальском в телекамеру, уходя в подтрибунное помещение, сообщает Twitter журналиста Танкреди Палмери.

Начало встречи на «Олд Траффорд» оказалось для хозяев поля хуже не придумаешь: уже в дебюте, пропустив два мяча, они проигрывали — 0:2. Но ценою проведенных замен и титанических усилий футболистов «МЮ» они в итоге все же смогли вырвать победу перед самым финальным свистком — 3:2 (Мата, 70, Марсиаль, 76, Санчес, 90 — Кенеди, 7, Муто, 10).

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Стоит отметить, что манкунианцы впервые за девять лет выиграли дома в поединке английской премьер-лиги, уступая по ходу матча с разницей не менее двух голов (в 2009-м благодаря «дублям» Уэйна Руни и Криштиану Роналду в схожей ситуации был повержен «Тоттенхэм» — 5:2).

— Сегодня вечером я еду в Лондон, если завтра в Лондоне будет дождь, это моя вина. Если есть проблемы с Брекситом, и это моя вина. Мне 55 лет, и я в первый раз сталкиваюсь с травлей. Я могу справиться с этим, могу жить с этим. Некоторые из ребят паниковали, несмотря на то, что лично их это не касалось, — заявил после матча Жозе Моуриньо, отпраздновавший в этот вечер свою юбилейную, 400-ю, победу в национальных чемпионатах.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на источники в клубе, руководство «Юнайтед» полностью поддерживает Моуриньо и не планирует увольнять португальца в ближайшее время. Хотя Mirror утром в день игры сообщил, что в клубе решили уволить португальца вне зависимости от результата матча с «Ньюкаслом».

Эту информацию уже прокомментировал сам Жозе Моуриньо, заявивший, что руководство клуба поддержало его перед поединком: «Те, кто читают желтую прессу, возможно, подумали, что меня уволят. И если бы я не получил смс от своего руководства не обращать внимания на спекуляции, я бы тоже был убежден в своем уходе. Думаю, вокруг слишком много болтовни. Вы, журналисты, ставите под сомнение честность и профессионализм игроков».

Как бы там ни было, после восьми туров «МЮ» с 13 очками занимает в турнирной таблице чемпионата Англии восьмое место. А лидируют в премьер-лиге, имея по 19 пунктов и игре в запасе, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» (в воскресенье, 7 октября, они сразятся в очной дуэли на стадионе земляков «Битлз», прямая трансляция матча на канале «Футбол 2» в 18.30).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Жозе Моуриньо приговорен к году тюрьмы за старые грехи.

Фото Getty Images



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