В Кишиневе прогремел жуткий взрыв: есть раненые

Мир

В Кишиневе, столице Молдовы, 6 октября произошел мощный взрыв в одном из многоэтажных домов. Восемь человек, в том числе двое спасателей, получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, в квартире взорвался газовый баллон. Согласно информации полиции, дом не подключен к сети центрального газоснабжения. Взрыв был такой силы, что разрушил три этажа здания, сообщает Укринформ.

Жители дома эвакуированы. Все пострадавшие в результате взрыва доставлены в больницу. Пострадали также автомобили, припаркованные возле многоэтажки. Ведется следствие.

Как писали «ФАКТЫ», в Харькове 11 августа случился мощный взрыв в многоэтажном жилом доме. В доме взорвался бытовой газ. Взрывной волной выбило окна, двери, решетки на окнах, бронедверь на входе в подъезд, разрушена часть перекрытий. Взрыв был такой силы, что разбились стекла в домах по соседству.

Больше всего пострадала от пожара квартира на первом этаже и балкон на втором этаже. По словам жителей дома, квартира сдавалась в аренду. Правоохранители пытаются найти владельцев квартиры, откуда начался пожар.

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