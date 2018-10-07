Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Кишиневе прогремел жуткий взрыв: есть раненые

10:48 7 октября 2018   611
Взрыв в Кишиневе
Инф. «ФАКТОВ»

В Кишиневе, столице Молдовы, 6 октября произошел мощный взрыв в одном из многоэтажных домов. Восемь человек, в том числе двое спасателей, получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, в квартире взорвался газовый баллон. Согласно информации полиции, дом не подключен к сети центрального газоснабжения. Взрыв был такой силы, что разрушил три этажа здания, сообщает Укринформ.

Жители дома эвакуированы. Все пострадавшие в результате взрыва доставлены в больницу. Пострадали также автомобили, припаркованные возле многоэтажки. Ведется следствие.

Как писали «ФАКТЫ», в Харькове 11 августа случился мощный взрыв в многоэтажном жилом доме. В доме взорвался бытовой газ. Взрывной волной выбило окна, двери, решетки на окнах, бронедверь на входе в подъезд, разрушена часть перекрытий. Взрыв был такой силы, что разбились стекла в домах по соседству.

Больше всего пострадала от пожара квартира на первом этаже и балкон на втором этаже. По словам жителей дома, квартира сдавалась в аренду. Правоохранители пытаются найти владельцев квартиры, откуда начался пожар.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины