Известная украинская певица в третий раз вышла замуж (фото)

Шоу-бизнес

Известная украинская певица и писательница Ирэна Карпа в третий раз пошла к алтарю. Ее избранником стал потомок легендарного писателя Виктора Гюго — Людовик-Кирилл Требюше. Ирэну Карпу он встретил во Франции, во вторую неделю ее переезда.

Он долго ухаживал за украинской певицей. До этого у Требюше был гражданский брак, в котором он прожил 12 лет и имел 2 детей. Однако потомок Гюго решился официально оформить отношения с Ирэной Карпой и сделал ей предложение. Требюше признался, что боялся потерять любимую, так как она могла в любой момент вернуться в Украину.

По словам певицы, они с мужем устроили вечеринку для друзей, где совместили украинскую кухню и элитный алкоголь. «Мы сняли лофт в Маре, там даже был маленький бассейн, где все дети радостно купались, потому что взрослые туда бы не влезли. Концепция была такая, что вина были французские, бургундские и шампанское, а кухня — украинская», — призналась Ирэна Карпа, сообщает ТСН.

Напомним, что Ирэна Карпа была дважды замужем: первый муж певицы — украинский журналист Антон Фридлянд, второй — американский финансист Норман Пол Хэнсен. От него Карпа родила двух дочерей.

Как писали «ФАКТЫ», ранее СМИ сообщили о новом браке вдовы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова — Марии Максаковой. Так, оперная певица вышла замуж за Далхата Халаева 12 июля 2018 года в Киеве.

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