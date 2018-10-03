7 октября 2018

Очень люблю истории, подобные той, о которой решил вам рассказать сегодня. Они, к сожалению, случаются не так часто, как хотелось бы. Да и если бы это происходило чаще, тогда, наверное, вызвать интерес к ним было бы куда сложнее. Кто-то выложил в соцсетях видео о том, как трое мальчишек школьного возраста на улице стали свидетелями жуткой сцены. Огромный 4-метровый питон (это было в одной из стран Азии), в несколько колец обвив крупного пса, постепенно начал сжимать его своей невероятной хваткой. Пёс сначала жалобно скулил и даже пытался как-то вырваться из цепких объятий змеи, но буквально с каждой секундой его попытки становились всё более беспомощными.

Как вы думаете на это отреагировали пацаны? Они бросились на выручку погибающей собаке. Били питона какими-то палками, тянули (голыми руками!) за хвост и голову — ничего не получалось… В какой-то момент стало казаться, что одолеть змею им не удастся. Да и незачем, наверное, уже. Потому что пёс все реже подавал признаки жизни. Но мальчишки боролись до конца, очевидно, в полной мере даже не сознавая, чем всё это может закончиться для них самих. И они победили! Вы не поверите, но питон сдался их продолжительному напору и, ослабив смертельную хватку, позволил псу вырваться из своих объятий. Спасённое животное судорожно отряхнулось — и резко метнулось прочь от места схватки. А мальчишки, довольные собой и — главное — результатом, собрали свои разбросанные вещи и пошли, очевидно, домой.

Эта история меня так сильно потрясла ещё и потому, что буквально несколькими днями раньше по одному из телеканалов показали сюжет о заклинателе змей. Когда ведущий спросил его, не испытывает ли он страх, то беря ядовитых гадов в руки, а то и вовсе пряча их под своей одеждой, заклинатель ответил ему по-философски подготовленно. Наверное, на подобные вопросы ему приходилось отвечать уже не раз.

- Знаете, есть три категории страха. Первый — это когда человек не ведает, что творит. Просто боится, но не знает, что с этим страхом своим делать. Второй — это когда человеку страшно, но, поскольку он хорошо знает, как себя правильно вести в минуты опасности, он четко продолжает делать своё дело, контролируя ситуацию. А есть третий вид страха — это когда человек ощущает страх каждой частичкой своего тела, но не может не сделать того, что для него является обязательным. Потому что, однажды осознав это и приняв для себя решение поступать в подобных ситуациях именно так и не иначе (а порой прийдя к этому решению даже неосознанно, по воле своего сердца), он пойдёт на самый страшный риск во имя спасения незнакомого человека или другого живого существа только потому, что увидит, что в этот момент никому больше, кроме него, не удастся этот поступок совершить.

Смотрел я видео с мальчишками, спасавшими собаку, и думал о той третьей условной категории страха, который они преодолели задолго до встречи с питоном. Они в тот момент просто не могли поступить иначе. Или это были бы уже не они. Когда они подрастут и смогут более глубоко анализировать подобные ситуации, они наверняка признаются себе в том, что страх им известен, но он никак не может воспрепятствовать однажды данному себе слову…

Сегодняшней презентацией этой фигурки мне не только хочется поздравить наших именинников и пожелать им добра и счастья. Не только напомнить о том, в нашей фарфоровой коллекции тема дружбы детей и собак является одной из наиболее массово представленных. Мне хочется ещё и всем нам напомнить: не так страшен страх пострадать, отстаивая свои принципы, как страшно отступить от них и потом всю жизнь страдать, сознавая, что это произошло. И вспоминая, как это произошло…