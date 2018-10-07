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Происшествия

Ночная стрельба в Одессе: задержаны еще трое подозреваемых

17:33 7 октября 2018   254
одесса
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Полиции Одессы удалось выйти на след еще троих подозреваемых в ночной стрельбе на Люстдорфской дороге. Ранее двоих предположительных участников конфликта обнаружили в Белгород-Днестровском. Теперь троих новых подозреваемых задержали в Херсоне. У них обнаружен и изъят пистолет. Данную информацию подтвердили в Одесском региональном главке Нацполиции, уточнив, что «изъятое оружие будет направлено на экспертизу».

Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент с ночной стрельбой на Люстдорфской дороге. Стреляли злоумышленники по автомобилю, который остановился на светофоре возле автозаправки. На записи видно, как группа лиц несколько раз стреляет по машине. После инцидента стрелки сели в свое авто и с места происшествия скрылись. Гражданина, автомобиль которого был обстрелян, госпитализировали с ранением поясницы и бедра.

Напомним, по предварительным данным, поводом для вооруженного конфликта в Одессе стали городские лотомаркеты. Одесские общественники называют инцидент криминальными «разборками» местного уровня.

7 октября в Одессе случился новый инцидент со стрельбой: неизвестные ранили прохожего из пистолета Флобер. Раненый мужчина был госпитализирован.

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