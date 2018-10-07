"Динамо" испортило дебют тренеру "Олимпика", "Заря отобрала очки у "Шахтера" (видео)

Спорт

Чемпионат Украины. 11-й тур

«Динамо» (Киев) — «Олимпик» (Донецк) — 1:0 (Морозюк, 29). Молодежные составы — 5:0.

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзера, Шепелев, Морозюк (Сидклей, 62), Цыганков, Гармаш, Дуэлунд (Шапаренко, 59), Беседин (Сидорчук, 87).

«Шахтер» (Донецк) — «Заря» (Луганск) — 1:1 (Мораес, 38 — Харатин, 49). Молодежные составы — 2:2.

«Шахтер»: Пятов, Бутко, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Марлос, Тайсон (Нем, 78), Фернандо (Кайоде, 65), Мораес.

«Львов» — «Десна» (Чернигов) — 1:3 (Бруно, 52 — А. Фаворов, 4, 87, Филиппов, 28). На 45-й минуте удален Ермаков («Десна»). Молодежные составы — 3:2.

«Александрия» — «Черноморец» (Одесса) — 3:2 (Ковалец, 44, Шастал, 55, Банада, 69 — Грачев, 17, Татарков, 80). Молодежные составы — 2:1.

«Мариуполь» — «Карпаты» (Львов) — 1:1 (Борячук, 52 — Гуцуляк, 13). Молодежные составы — 1:1.

«Ворскла» (Полтава) — «Арсенал-Киев» — 0:2 (Гринь, 72, 79). Молодежные составы — 1:3.

На матч с «Олимпиком», на тренерском мостике которого дебютировал экс-футболист «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук, наставник «Динамо» по сравнению с еврокубковой игрой в Чехии выпустил на поле с первых минут трех новых футболистов: Пиварича, Сидорчука и Буяльского заменили Миколенко, Шепелев и Дуэлунд. При этом сам Хацкевич из-за удаления в предыдущем поединке с «Арсеналом-Киев» не мог руководить действиями подопечных с тренерской скамьи.

«Бело-синие» открыли счет на 29-й минуте, когда шикарный «выстрел» со штрафного в верхний угол ворот удался Морозюку. В итоге этот гол оказался единственным в поединке. Очередная тяжелая победа «Динамо», которое за 21 день провело семь матчей.

В центральном поединке тура «Шахтер» — «Заря» в Харькове команда Паулу Фонсеки не смогла рассчитывать на дисквалифицированного защитника Ракицкого, которого в центре обороны заменил Матвиенко. При этом в «основе» горняков вышли пять бразильцев плюс Марлос, имеющий украинский паспорт. Именно один из южноамериканцев — Жуниор Мораес и вывел дончан вперед на 38-й минуте (10-й гол экс-динамовца в чемпионате!). Правда, этому голу предшествовал скандальный эпизод. На половине поля «Зари» Силас сфолил на Тайсоне, но рефери не остановил игру (хотя выкатиться мячу за пределы поля помешала рука… Тайсона!). В итоге луганчане «выключились» из игры, а футболисты «Шахтера» забили гол.

Правда, в самом начале второго тайма подопечные Вернидуба отыгрались. Матвиенко в своей штрафной площадке сфолил на Кабаеве, и рефери назначил пенальти. Голкиперу Пятову удалось парировать удар Харатина с 11-метровой отметки, но сам же бывший киевский динамовец оказался первым на добивании — 1:1. В оставшееся до финального свистка время дончане так и не нашли ключи к воротам «Зари» (потеряв при этом из-за травмы Тайсона, на котором очень грубо сфолил Харатин), и теперь отрыв «Шахтера» от «Динамо» составляет всего два очка.

Кстати, после матча главные тренеры команд Паулу Фонсека и Юрий Вернидуб не пожали другу руку. А один из лидеров «Шахтера» Тайсон, по неофициальной информации, выбыл из строя как минимум на месяц и не сыграет не только в поединке Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (23 октября), но и против «Динамо» в премьер-лиге (3 ноября).

Приятно удивила своих поклонников черниговская «Десна», которая отыграв в меньшинстве весь второй тайм, сумела на «Арене Львов» уложить на лопатки футбольный клуб «Львов», не проигрывавший до этого пять матчей подряд. Успех позволил команде Александра Рябоконя, отпраздновавшей, кстати, свой третий успех на полях соперников (ранее были обыграны «Мариуполь» и «Заря»), подняться на седьмое место в турнирной таблице.

А завершился первый круг чемпионата Украины сенсацией в Полтаве, где аутсайдер турнира «Арсенал-Киев» в первом матче при новом главном тренере Вячеславе Грозном уверенно обыграл «мертвую» после болезненного поражения от португальцев «Ворсклу».

Положение команд:

1. «Шахтер» — 28 очков (11 матчей);

2. «Динамо» — 26 (11);

3. «Александрия» — 22 (11);

4. «Ворскла» — 18 (11);

5. «Заря» — 14 (11)

6. «Мариуполь» — 14 (11);

7. «Десна» — 13 (11);

8. «Олимпик» — 12 (11);

9. «Львов» — 11 (11);

10. «Карпаты» — 10 (11);

11. «Черноморец» — 9 (11);

12. «Арсенал-Киев» — 7 (11).

В 12-м туре чемпионата Украины сыграют: «Шахтер» — «Десна» (19 октября), «Мариуполь» — «Заря», «Ворскла» — «Динамо» (20 октября), «Львов — «Арсенал-Киев», «Олимпик» — «Черноморец» и «Александрия» — «Карпаты» (21 октября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Александрия» завершила первый круг вслед за «Динамо».

Фото Twitter ФК «Динамо»



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