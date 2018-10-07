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Отравление в детсаду под Хмельницким: число пострадавших растет

19:11 7 октября 2018   269
скорая помощь
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Нетешине Хмельницкой области продолжают поступать в больницы воспитанники одного из дошкольных заведений. В последний рабочий день недели в детсаду отравились 20 детей в возрасте от трех до шести лет и один воспитатель. Сейчас уже известно, что на больничные койки слегли 29 детей и семеро взрослых.

Кроме воспитанников детсада, в инфекционном отделении местной больницы находятся работавшая в саду 33-летняя няня, 45-летняя воспитательница и ее 20-летний сын. У всех диагностировано острое кишечное отравление.

Пока заболевшие проходят курс лечения в стационаре, полиция расследует причины массового отравления. Следователи назначили ряд экспертиз. Для лиц, чья халатность привела к массовым отравлениям, Уголовный кодекс предусматривает как штрафы, так и ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее в Ровенской области было зафиксировано массовое отравление детей в интернате. Тогда причиной стало мясо, зараженное сальмонеллой.

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