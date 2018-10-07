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Происшествия

В Одессе нашли автомобиль банды, устроившей стрельбу в центре города

19:42 7 октября 2018   1518
автомобиль
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе найден автомобиль злоумышленников, которые совершили вооруженное нападение на молодого человека в центре города. Белый «Mercedes» обнаружен брошенным в Приморском районе города.

Как стало известно, автомобиль был обнаружен бойцами Нацгвардии в одном из переулков. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

В полиции официально эту информацию не подтверждают, хотя и не отрицают. «Установлено, что в результате выстрела пострадавший, 1989 года рождения, получил травматическое непроникающее ранение бедра, — сообщили в региональном полицейском главке. — Состояние пострадавшего удовлетворительное. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Решается вопрос о правовой квалификации события».

Список сегодняшних ЧП в Одессе не исчерпывается стрельбой. В центре города был задержан 29-летний мужчина, который бросался с ножом на прохожих. Благо, полицейские подоспели вовремя и обезвредили злоумышленника. Им оказался гражданин, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений. Словом, не томное воскресенье выдалось нынче в Одессе.

Напомним, днем ранее на Люстдорфской дороге в Одессе злоумышленники расстреляли автомобиль. Водитель авто получил два огнестрельных ранения в поясницу и область бедра.

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