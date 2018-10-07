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В Одессе нашли автомобиль банды, устроившей стрельбу в центре города
В Одессе найден автомобиль злоумышленников, которые совершили вооруженное нападение на молодого человека в центре города. Белый «Mercedes» обнаружен брошенным в Приморском районе города.
Как стало известно, автомобиль был обнаружен бойцами Нацгвардии в одном из переулков. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.
В полиции официально эту информацию не подтверждают, хотя и не отрицают. «Установлено, что в результате выстрела пострадавший, 1989 года рождения, получил травматическое непроникающее ранение бедра, — сообщили в региональном полицейском главке. — Состояние пострадавшего удовлетворительное. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Решается вопрос о правовой квалификации события».
Список сегодняшних ЧП в Одессе не исчерпывается стрельбой. В центре города был задержан 29-летний мужчина, который бросался с ножом на прохожих. Благо, полицейские подоспели вовремя и обезвредили злоумышленника. Им оказался гражданин, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений. Словом, не томное воскресенье выдалось нынче в Одессе.
Напомним, днем ранее на Люстдорфской дороге в Одессе злоумышленники расстреляли автомобиль. Водитель авто получил два огнестрельных ранения в поясницу и область бедра.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!