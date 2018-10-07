Стало известно, кто покинул "Танці з зірками" в седьмом эфире

Шоу-бизнес

Седьмой эфир проекта «Танці з зірками» («1+1») стал последним для пары Дениса Беринчика и Екатерины Белявской. Их пасадобль на песню «Дахи Брахи» не принес долгожданных баллов.

- Всем спасибо за поддержку, — сказал, прощаясь Денис. — Я обрел на этом проекте много друзей. Хочу поблагодарить свою партнершу Екатерину, зрителей и судей. Я счастлив!

В зоне риска оказались пары Мишель Андраде и Евгения Кота, Руслан Сеничкин и Яна Цыбульская.

Седьмой эфир проекта был посвящен кумирам. Каждая из пар выбрала себе образ, который вдохновляет их в жизни. Поддержать звезд в этот вечер пришли их родные и друзья. Среди гостей были Ирина Билык, Лилия Подкопаева, мама и сестра Иракли Макацарии. Титул самой сексуальной пары проекта по-прежнему удерживает Мишель Андраде и Евгений Кот. Самый высокий балл от жюри получили Иракли Макацария и Яна Заяц.

В финале седьмого эфира с премьерой лирической песни, посвященной Кузьме Скрябину, выступила Наталья Могилевская.

Напомним, накануне паркет покинула пара Аниты Луценко и Александра Прохорова. Уже на следующий день известный фитнес-тренер рассказала о сложностях, с которыми столкнулась на проекте.

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