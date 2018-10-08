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Имела аналогичный опыт: еще одна девушка обвинила Роналду в изнасиловании
Американка Кэтрин Майорга — не единственная, над кем надругался знаменитый нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. С таким заявлением выступил адвокат девушки Лесли Стовалл. Об этом пишет британское издание Daily Mail.
«Мне позвонила женщина, которая заявила, что имела аналогичный опыт»,— цитирует юриста издание.
Он отказался назвать имя новой пострадавшей, но заверил, что она подробно обо всем расскажет полиции Лас-Вегаса.
Напомним, что 28 сентября Майорга впервые публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду. Инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Женщина утверждала, что спортсмен позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов.
Позже в Сети появились фото и видео, на которых Роналду танцует с Кэтрин в ночном клубе. Девушка заявила, что кадры были сняты незадолго до того, как она отправилась со спортсменом в гостиницу, где он якобы ее изнасиловал. По данным СМИ, теперь девушка требует еще 200 тысяч долларов в качестве компенсации.
Сам Роналду все обвинения отрицает, считая, что за ними стоит его бывший клуб «Реал», с которым у него испортились отношения менее года назад.
На фоне разбирательств с Майоргой Роналду пропустит ближайшие матчи сборной Португалии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Криштиану Роналду рискует получить пожизненный срок за изнасилование.
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