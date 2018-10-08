Снова подражают Гарри и Меган: раскрыты детали свадьбы внучки королевы Елизаветы II

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Принцесса Евгения выходит замуж за управляющего лондонским ночным клубом Джека Бруксбэнка 12 октября. Церемония состоится в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, где пять месяцев назад стали мужем и женой принц Гарри и Меган Маркл. Об этом со ссылкой на информацию Букингемского дворца пишет Marie Clair.

«Архиепископ Йоркский Джон Сентаму написал специальную проповедь для церемонии бракосочетания. Также выступит декан Виндзора Дэвид Коннер. Во время церемонии будут играть музыканты Королевского филармонического оркестра», — говорится в сообщении.

Также в дворце рассказали, что жених и невеста принимали участие в выборе аккомпанемента.

На празднике будет звучать музыка в исполнении военного оркестра. Почетным караулом выстроятся на ступенях дворца военные гренадерского гвардейского полка, в котором служит в нем в звании полковника служит отец невесты — герцог Йоркский Эндрю.

Помимо военных музыкантов на церемонии выступит итальянский певец Андреа Бочелли, он исполнит два произведения.

Также в Букингемском дворце рассказали, какой торт выбрали будущие молодожены для своей свадьбы.

«Принцесса Евгения и Бруксбэнк попросили сделать свадебный торт лондонского кондитера Софи Кэбот. Шоколадный торт с бисквитом красного цвета будет традиционным, но с современным акцентом. Он совместит богатые цвета осени, торт будет покрыт выполненными из сахара элементами, в том числе в виде плюща»,— пишут из дворца.

Напомним, что 28-летняя принцесса Евгения — младшая дочь сына королевы Великобритании принца Эндрю. Ее жених 32-летний Джек Бруксбэнк — управляющий в коктейльном баре и ночном клубе Mahiki в центре Лондона.

С Джеком принцесса познакомилась в 2010 году на швейцарском горнолыжном курорте Вербье (здесь у принца Эндрю собственное шале, и здесь же принц Уильям едва не оставил свою репутацию в прошлом марте). В мае 2010 году фотографы впервые сфотографировали молодых людей вместе в лондонском Cuckoo Club. Джек — сын директора компании и дипломированного бухгалтера, начинал свою работу барменом, затем менеджером известного лондонского ночного клуба Mahiki, излюбленного места тусовок принцев Уильяма и Гарри. В данный момент жених принцессы Евгении является официальным представителем бренда Casamigos Tequila, принадлежащего Джорджу Клуни и мужу Синди Кроуфорд, Рэнди Герберу.

Джек стал появляться вместе с принцессой на различных мероприятиях примерно через полгода после знакомства. Молодой человек произвел самое приятное впечатление на герцога Йоркского и его бывшую с супругу Сару. Герцогиня Йоркская даже называла Бруксбэнка «частью семьи». Радостная мать выложила сразу несколько постов с фотографиями дочери и ее жениха в своем личном твиттер-аккаунте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», принцессу Евгению и ее жениха раскритиковали за попытку подражать Меган Маркл и принцу Гарри.

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