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Политика

Дипломат подсказал, где искать оригинал скандального письма Януковича к Путину

7:29 8 октября 2018   76
письмо
Инф. «ФАКТОВ»

Дипломат Юрий Сергеев, бывший представитель Украины при ООН, подсказал, где можно ознакомиться с оригиналом письма Виктора Януковича Владимиру Путину. По словам дипломата, обращение с призывом использовать в Украине российские войска находится в официальном архиве Совета безопасности ООН. Также, по информации Сергеева, украинская прокуратура истребовала это письмо от ООН в рамках судебного разбирательства против Януковича.

Сергеев уточнил, что с лингвистической точки зрения правильно называть документ «обращением». «Начались спекуляции, что никакого письма не было. С точки зрения лингвистической, это не было письмо, это было обращение. К Путину обращение», — добавил дипломат в эфире 112.ua.

«Письмо было зачитано Чуркиным 3 числа (3 марта 2014 года) на заседании Совета безопасности (ООН), продемонстрировано всем, там были камеры… Чуркин был на расстоянии десяти метров от меня. Письмо было напечатано», — рассказал Сергеев.

Напомним, в ходе заседания Оболонского районного суда, где рассматривается дело о госизмене Януковича, неоднократно всплывала тема якобы отсутствия официального письма Януковича к Путину с призывом и оправданием российской агрессии. Сергеев дал показания в суде и рассказал подробности знакового заседания Совбеза ООН.

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