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Сестру Меган Маркл не пустили в Кенсингтонский дворец охранники — появились фото
В британской прессе появились фотографии единокровной сестры Меган Маркл Саманты Грант, которая ранее прибыла в Лондон в надежде повидаться с герцогиней Сассекской. Как сообщает издание Express, 53-летняя Саманта попыталась попасть в Кенсингтонский дворец, где ныне проживает ее младшая сестра. Однако, приехавшую в инвалидном кресле американку (она страдает рассеянным склерозом с 2008 года), не пустили во дворец охранники. Тогда Грант, которая ранее в телеэфире принесла Меган и и ее мужу принцу Гарри извинения, передала герцогине через охранника письмо. Саманта также приобрела на расположенной рядом со дворцом уличной раскладке сувениров маски герцога и герцогини Сассекских.
Как говорили ранее друзья Меган Маркл, она не хочет «опускаться до встречи» со старшей сестрой, которая постоянно говорит о ней на публике неприятные вещи, обвиняя в лицемерии, карьеризме, черствости и неуважении к их общему отцу Томасу Марклу.
Кроме того, Меган попросили воздержаться от встреч со скандальной родственницей королевские советники.
Как известно, из всех родственников Меган на ее свадьбе с Гарри, состоявшейся в мае этого года, присутствовала лишь мать невесты Дория.
Между тем стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские готовятся к переезду. До сих пор Меган и Гарри жили в небольшом коттедже Ноттингем с двумя спальнями, который находится на территории Кенсингтонского дворца. Теперь же супруги переселятся в более подходящие их по статусу роскошные 21-комнатные апартаменты по соседству с принцем Гарри Кейт Миддлтон. Рабочие как раз завершили ремонт стоимостью почти два миллиона долларов, который был начат в прошлом году.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что эксперты по языку жестов рассказали правду об отношениях Меган Маркл и принца Гарри.
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