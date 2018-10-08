Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Сестру Меган Маркл не пустили в Кенсингтонский дворец охранники — появились фото

8:29 8 октября 2018   1230
Саманта Грант у входа в Кенсингтонский дворец
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В британской прессе появились фотографии единокровной сестры Меган Маркл Саманты Грант, которая ранее прибыла в Лондон в надежде повидаться с герцогиней Сассекской. Как сообщает издание Express, 53-летняя Саманта попыталась попасть в Кенсингтонский дворец, где ныне проживает ее младшая сестра. Однако, приехавшую в инвалидном кресле американку (она страдает рассеянным склерозом с 2008 года), не пустили во дворец охранники. Тогда Грант, которая ранее в телеэфире принесла Меган и и ее мужу принцу Гарри извинения, передала герцогине через охранника письмо. Саманта также приобрела на расположенной рядом со дворцом уличной раскладке сувениров маски герцога и герцогини Сассекских.

Как говорили ранее друзья Меган Маркл, она не хочет «опускаться до встречи» со старшей сестрой, которая постоянно говорит о ней на публике неприятные вещи, обвиняя в лицемерии, карьеризме, черствости и неуважении к их общему отцу Томасу Марклу.

Кроме того, Меган попросили воздержаться от встреч со скандальной родственницей королевские советники.

Как известно, из всех родственников Меган на ее свадьбе с Гарри, состоявшейся в мае этого года, присутствовала лишь мать невесты Дория.

Между тем стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские готовятся к переезду. До сих пор Меган и Гарри жили в небольшом коттедже Ноттингем с двумя спальнями, который находится на территории Кенсингтонского дворца. Теперь же супруги переселятся в более подходящие их по статусу роскошные 21-комнатные апартаменты по соседству с принцем Гарри Кейт Миддлтон. Рабочие как раз завершили ремонт стоимостью почти два миллиона долларов, который был начат в прошлом году.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что эксперты по языку жестов рассказали правду об отношениях Меган Маркл и принца Гарри.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины