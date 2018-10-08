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Происшествия

В Киеве поймали "на горячем" наглого вора из оккупированного Донбасса (фото, видео)

8:33 8 октября 2018   659
место преступления
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве поймали дерзкого вора, приехавшего из оккупированного Луганска и тут же решившего обокрасть какую-то из квартир. Своей целью 44-летний луганчанин выбрал помещение на первом этаже в Подольском районе столицы. Скорее всего, квартира приглянулась, поскольку находилась на первом этаже, а окна не были защищены решетками.

квартира

задержание

Задержали гражданина «на горячем»: как оказалось, в квартире была установлена сигнализация, которая отреагировала на вторжение через окно непрошенного гостя. Как сообщает «Киев Оперативный», арест произвели бойцы экстренно прибывшей на место группы. До прибытия правоохранителей вор успел проверить в квартире популярные места хранения ценностей.

квартира

Выяснилось, что луганчанин ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. Гражданина привлекали к ответственности за незаконное обращение с оружием.

Напомним, ранее в Киеве была выявлена группа автоворов, крадущих ценные вещи из остановившихся машин. Правоохранители в интервью «ФАКТАМ» поделились версиями о причинах ухудшения криминогенной ситуации.

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