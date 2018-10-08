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Серьезный риск для Украины: Арестович оценил угрозу от Венгрии на Закарпатье
Новая политика Венгрии по активному переманиванию из Закарпатья трудовых ресурсов угрожает национальной безопасности Украины. Государству стоит оперативно реагировать на подобные шаги венгерских властей, поскольку пассивность приведет к повторению на Закарпатье «крымского сценария». Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил военный эксперт, блогер Алексей Арестович.
Эксперт советует не оставлять без внимания случаи раздачи венгерских паспортов жителям прилегающих к границе территорий. «На подобные действия стоит реагировать, так как это угроза национальной безопасности и в перспективе — открытие второго фронта по крымскому варианту», — предупреждает Арестович.
Активность Венгрии по привлечению в страну украинцев Арестович объясняет просто: венгры критически нуждаются в рабочей силе: «У венгров большие проблемы с трудоспособным населением. В стране всего 10 миллионов населения, три из которых уехали в ЕС на заработки. И венграм трудно набрать к себе людей, в отличие от Польши. Венгерский язык очень сложный. Единственный ресурс у них — это венгры, которые живут на Закарпатье».
Сколько еще может продлиться кризис в отношениях между Украиной и Венгрией, читайте в интервью Арестовича «Украина попала в сложную ситуацию, есть угроза не только со стороны России».
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