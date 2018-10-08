Стрельба в центре Одессы: задержаны иностранцы

Происшествия

Правоохранители задержали двоих мужчин, которых, по данным полиции, подозревают в совершении 7 октября вооруженного нападения в центре Одессы. Напомним, что в воскресенье днем на пересечении улиц Канатной и Семинарской неизвестные стреляли в молодого человека. Он попытался убежать, но ему выстрелили в ногу, забрали рюкзак и скрылись на «Мерседесе». Это авто позже обнаружил брошенным в одном из одесских переулков наряд Нацгвардии. fakty.ua/283 046

По имеющейся неофициальной информации, оба злоумышленника — жители соседнего Приднестровья (непризнанной Приднестровской Республики), которые постоянно «балуются» наркотиками. Из-за последних, собственно, и произошла «разборка».

По версии полиции, наркозависимые приднестровцы «вычислили» и напали на так называемого «закладчика» в надежде заполучить нужные дозы зелья.

Официальных комментариев в полиции пока не дают.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, в Одессе ночью сожгли сразу пять машин. Еще 15 машин пожарным удалось спасти от возгорания.

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