France Football назвал претендентов на «Золотой мяч» (обновляется)

Спорт

Авторитетное французское издание France Football начало объявлять имена кандидатов на «Золотой мяч», ежегодно вручаемый лучшему футболисту в Европе. Из претендующих на награду 30 игроков пока названы имена пяти номинантов.

В числе претендентов оказались голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон, а также четыре форварда — валлиец Гарет Бэйл и француз Карим Бензема (оба — «Реал»), аргентинец Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и уругваец Эдинсон Кавани («ПСЖ»).

Обладатель престижной награды будет назван 3 декабря, а имена всех 30 номинантов станут известны до конца понедельника, 8 октября.

Напомню, что французское издание вручает почетную награду с 1956 года. В 2010-м приза «Золотой мяч» по версии France Football и «Игрок года ФИФА», но с 2016 года трофеи снова вручаются отдельно. Действующий обладатель «Золотого мяча» — португалец Криштиану Роналду, который, как и Лионель Месси, удостаивался этой награды пять раз. .

Кстати, в прежние годы «Золотой мяч» трижды доставался украинским футболистам: в 1975 году — Олегу Блохину, в 1986-м — Игорю Беланову и в 2004-м — Андрею Шевченко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболистом года по версии ФИФА стал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

Фото France Football





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