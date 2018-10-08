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France Football назвал претендентов на «Золотой мяч» (обновляется)
Авторитетное французское издание France Football начало объявлять имена кандидатов на «Золотой мяч», ежегодно вручаемый лучшему футболисту в Европе. Из претендующих на награду 30 игроков пока названы имена пяти номинантов.
В числе претендентов оказались голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон, а также четыре форварда — валлиец Гарет Бэйл и француз Карим Бензема (оба — «Реал»), аргентинец Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и уругваец Эдинсон Кавани («ПСЖ»).
Обладатель престижной награды будет назван 3 декабря, а имена всех 30 номинантов станут известны до конца понедельника, 8 октября.
Напомню, что французское издание вручает почетную награду с 1956 года. В 2010-м приза «Золотой мяч» по версии France Football и «Игрок года ФИФА», но с 2016 года трофеи снова вручаются отдельно. Действующий обладатель «Золотого мяча» — португалец Криштиану Роналду, который, как и Лионель Месси, удостаивался этой награды пять раз. .
Кстати, в прежние годы «Золотой мяч» трижды доставался украинским футболистам: в 1975 году — Олегу Блохину, в 1986-м — Игорю Беланову и в 2004-м — Андрею Шевченко.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболистом года по версии ФИФА стал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.
Фото France Football
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