Как "титушковода" Крысина в тюрьму отправляли: опубликовано фото

Происшествия

Скандально известного «титушковода» Юрия Крысина, осужденного за смертельное нападение в 2014 году на журналиста Вячеслава Веремия, наконец этапировали в исправительную колонию. Ранее, 27 сентября, перевозка осужденного в Торецк сорвалась: Крысин пожаловался на плохое самочувствие, высокую температуру и остался в Лукьяновском СИЗО в Киеве.

8 октября пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган опубликовала фото, подтверждающие, что этапирование Крысина в колонию в Донецкой области все-таки состоялось. На снимках осужденный с вещами готовится грузиться в спецтранспорт.

Напомним, Крысину летом 2018 года был вынесен новый приговор в деле об убийстве журналиста Веремия. Вместо четырехлетнего условного срока, «титушководу» был назначен реальный — пять лет лишения свободы в исправительной колонии.

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