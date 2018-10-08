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Как "титушковода" Крысина в тюрьму отправляли: опубликовано фото
Скандально известного «титушковода» Юрия Крысина, осужденного за смертельное нападение в 2014 году на журналиста Вячеслава Веремия, наконец этапировали в исправительную колонию. Ранее, 27 сентября, перевозка осужденного в Торецк сорвалась: Крысин пожаловался на плохое самочувствие, высокую температуру и остался в Лукьяновском СИЗО в Киеве.
8 октября пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган опубликовала фото, подтверждающие, что этапирование Крысина в колонию в Донецкой области все-таки состоялось. На снимках осужденный с вещами готовится грузиться в спецтранспорт.
Напомним, Крысину летом 2018 года был вынесен новый приговор в деле об убийстве журналиста Веремия. Вместо четырехлетнего условного срока, «титушководу» был назначен реальный — пять лет лишения свободы в исправительной колонии.
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