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Через 5 лет поля оккупированного Донбасса превратятся в пустыню: озвучен печальный прогноз
Экологическая ситуация на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях катастрофическая. К 2020 году более трети сельскохозяйственных земель «серой зоны» Донбасса, которые сейчас эксплуатируются, станут непригодны. Об этом в интервью «Донецким новостям» заявил политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.
По словам Кулика, недавно специалисты Центра провели экологическую экспертизу почти всей «серой зоны» Донецкой области.
Замеры по загрязнению вод показали, что в результате затопления шахт по обе стороны линии разграничения происходит изменение маршрутов грунтовых вод. Это приводит к засолению почвы, которую в ближайшее время нельзя будет использовать под посевы.
Специалисты выявили в воде химические элементы, которых раньше в такой концентрации не было. Кроме того, в результате замеров, в почве нашли тяжелые элементы, которые не позволяют сеять на полях кукурузы и пшеницу. Употребление их в пищу может стать опасным для здоровья.
«Еще одна проблема — многие фермеры на неподконтрольной территории массово начали сеять рапс и подсолнух, которые изнашивают почву. Делают это снова и снова, без севообмена. Лет через пять на этих полях будет просто пустыня», — отметил политолог.
Кулик также оставился на ситуации с затоплением «ядерной» шахты «Юнком». По его словам, предположительно, герметичность ядерной капсулы нарушена. Утечка радиационных материалов уже происходит.
«Это не Чернобыль, не ядерная бомба, но вполне себе ядерный фугас», — сказал он.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что затопление шахты «Юный коммунар» («Юнком») в районе оккупированного Енакиево (Донецкая область), о котором заявили так называемые «власти ДНР», является экологическим террористическим актом. Шахта, на которой в конце 70-х годов прошлого века был проведен подземный ядерный взрыв, была закрыта и соответствующие украинские службы регулярно откачивали оттуда воду. После начала военных действий новые «власти» перестали проводить откачку подземных вод. Возникла ситуация, при которой продукты ядерного взрыва могут подняться наверх и попасть в реку Северский Донец и потом в Азовское и Черное море.
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