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Убийство Жука: сбежавшая в Россию вдова сумского депутата объявлена в международный розыск
Вдова убитого депутата Сумского городского совета Анатолия Жука объявлена в розыск Интерпола. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«Досудебное следствие по факту убийства Анатолия Жука продолжается. Прокуратура уже обратилась в Интерпол для объявления подозреваемой в международный розыск и ее дальнейшей экстрадиции», — сказано в сообщении.
Вдову депутата Анну Жук подозревают в умышленном убийстве, повреждении имущества путем поджога, а также в незаконном обращении с оружием.
Напомним, экс-директора Департамента градостроительства и земельных отношений Сумской области, депутата горсовета Сум Анатолия Жука нашли убитым во дворе собственного дома 2 августа. Незадолго до своей смерти экс-депутат тушил возгорание в своем доме на втором этаже, после чего вышел во двор, где его и настигла пуля убийцы. Неизвестный выстрелил дважды — в спину и в висок. На месте преступления был обнаружен пистолет чешского производства «CZ».
Обнаружил 35-летнего Жука его отец. Прокуратура сообщила о подозрении в убийстве 31-летней жене убитого. Известно, что в момент убийства она была рядом с мужем, а после приезда полиции отказывалась давать показания из-за «плохого самочувствия». Следующей же ночью женщина незаконно пересекла границу с Россией и попросила там политического убежища.
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