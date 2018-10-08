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- 15:57 "Рутинная поездка": в России оправдались за шпионский скандал в Нидерландах
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"Рутинная поездка": в России оправдались за шпионский скандал в Нидерландах
РФ потребовала от Великобритании предоставить доказательства кибератак со стороны разведки РФ. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он также назвал рутинной поездку российских специалистов в Нидерланды, где их задержали местные спецслужбы.
«Ничего какого-то тайного в поездке российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не было. Это была рутинная поездка, они не прятались ни когда селились в отель, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство. Их задержали, им ничего не объяснили, не дали связаться с российскими представителями в нашем посольстве в Нидерландах, попросили выехать», — пожаловался глава российской дипломатии.
Он назвал случившееся в Гааге недоразумением и отказался комментировать слова представителей властей Нидерландов о том, что задержанные россияне являются сотрудниками ГРУ.
4 октября представители Нидерландов и Великобритании сообщили о раскрытии масштабной кибероперации офицеров ГРУ России против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ), которую те пытались осуществить в апреле 2018 года. Также было заявлено о попытках россиян выкрасть данные по крушению МН17 в Украине.
После этого в США выдвинули официальные обвинения в кибератаках семерым россиянам, которых считают сотрудниками ГРУ РФ. Среди них были и те четверо, которых накануне поймали в Нидерландах.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!