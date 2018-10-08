Спорт

Лучший молодой футболист ЧМ-2018 забил сопернику «Шахтера» четыре мяча за 13 минут (видео)

Соперник донецкого «Шахтера» в группе Лиги чемпионов «Лион» провалил матч девятого тура чемпионата Франции на поле «Пари Сен-Жермен», уступив команде немца Томаса Тухеля — 0:5.

Злым гением «ткачей» стал 19-летний лучший молодой футболист ЧМ-2018, форвард парижан и сборной Франции Килиан Мбаппе, забивший четыре (!) мяча в ворота «Лиона» за… 13 минут (с 61-й по 72-ю).

Отмечу, что обе команды завершали матч в меньшинстве: у «ПСЖ» красную карточку получил Преснель Кимпембе, у «Лиона» — Люка Тусар.

Отпраздновав девять побед в девяти турах с общим счетом 32:6, «ПСЖ» с 27 очками уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя «Лилль» на восемь пунктов. «Лион» с 14 очками — на шестой позиции.

Кстати, ближайший соперник киевского «Динамо» в Лиге Европы «Ренн» («бело-синие» сыграют во Франции 25 октября) в очередном туре обыграл в гостях «Монако» — 2:1 (да Силва, 14, Бен-Арфа, 77 — Фалькао, 49) и с 11 набранными очками занимает 11-ю позицию.

Отмечу, что команда Сабри Лямуши не уходит с поля без забитого мяча в 23 поединках Лиги 1 подряд — это лучший показатель «Ренна» за всю 117-летнюю историю клуба.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Лион» отыграл два мяча в домашнем матьче Лиги чемпионов с «Шахтером».

Фото Twitter «ПСЖ»

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