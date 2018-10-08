Знаменитый украинский певец шокировал известием о смертельной болезни сына

Шоу-бизнес

Знаменитый украинский певец Виктор Павлик рассказал, что у его младшего сына Павла обнаружили онкологическое заболевание. 52-летний народный артист Украины сообщил, что у 19-летнего парня обнаружили рак. Об этом певец сообщил на своей странице в Facebook.

Под постом артист разместил реквизиты банковской карточки и просит всех неравнодушных помочь семье в борьбе с болезнью. Ведь известно, что лечение онкологии стоит очень дорого.

«Всем привет! Обращаюсь к вам, друзья, за помощью. Беда, не знаешь когда она приходит и откуда. Сейчас мне нужна ваша поддержка, как никогда. Все это очень ужасно, когда касается детей. У моего младшего сына Павла саркома. Рак позвонков. Писать все остальное — лишнее. Прошу помощи».

Приват:

5 168 757 300 162 874

Павлик Віктор Франкович

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter