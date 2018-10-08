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Знаменитый украинский певец шокировал известием о смертельной болезни сына

16:23 8 октября 2018   789
Виктор Павлик
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Знаменитый украинский певец Виктор Павлик рассказал, что у его младшего сына Павла обнаружили онкологическое заболевание. 52-летний народный артист Украины сообщил, что у 19-летнего парня обнаружили рак. Об этом певец сообщил на своей странице в Facebook.

Под постом артист разместил реквизиты банковской карточки и просит всех неравнодушных помочь семье в борьбе с болезнью. Ведь известно, что лечение онкологии стоит очень дорого.

«Всем привет! Обращаюсь к вам, друзья, за помощью. Беда, не знаешь когда она приходит и откуда. Сейчас мне нужна ваша поддержка, как никогда. Все это очень ужасно, когда касается детей. У моего младшего сына Павла саркома. Рак позвонков. Писать все остальное — лишнее. Прошу помощи».

Приват:
5 168 757 300 162 874
Павлик Віктор Франкович

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