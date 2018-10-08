Макгрегор со стаканом виски в руке высказался о поражении от Нурмагомедова (фото)

Спорт

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал первое фото после боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, в котором он проиграл болевым приемом в Лас-Вегасе (кстати, организаторы продали билетов на поединок на 17 миллионов 188 тысяч 894 доллара).

«Мы проиграли бой, но выиграли битву. Война продолжается», — подписал Конор фото в Instagram, на котором он стоит с бокалом своего виски.

Высказался в Instagram и Хабиб Нурмагомедов, сопроводив снимок таким комментарием: «Мое лицо, когда кто-то говорит, что прыжок мой не понравился, а я так старался. Надеюсь, я ни чьи чувства не задел этим прыжком)))».

Напомню, что сразу после боя Хабиб, выпрыгнув из клетки, начал драться с членами команды Конора, среди которых самым активным был Диллон Дэнис (тренер Конора по бразильскому джиу-джитсу). Кроме того, в зале произошла серьезная потасовка, участие в которой приняли как менеджеры, так и друзья Нурмагомедова. Трое человек были задержаны полицией, но вскоре их отпустили, поскольку Конор не стал выдвигать обвинений.

— Почему все говорят только о моем прыжке из октагона? Почему никто не говорит о том, как Конор перед боем напал на наш автобус и реально мог кого-то убить? О том, как он оскорблял мою семью, моих родителей, мою религию, нацию? Медиа меняют мир MMA. Я говорил, что хочу ввести изменения в этот спорт. Нельзя просто так говорить о религии, о личном, потому что это не те темы, которые можно обсуждать. Прости меня, штат Невада, простите зрители. Но я все же чемпион, я отстоял титул в честном бою. Я наказал Конора за его слова. Я говорил, что я все изменю, и я изменил. А теперь мне нужно идти, потому что, уверен, дома мне достанется от отца, — заявил Хабиб Нурмагомедов.

— Я буду вынужден вынести свои санкции, более жесткие. Жестче, чем у UFC. Должны быть дисциплина и порядок. В октагоне можно делать, что угодно. Но за его пределами — обычные люди, женщины, дети, посторонние. За пределами октагона все должно быть мирно, — заявил отец Нурмагомедова после увиденного.

Пока же, Атлетическая комиссия штата Невада, где собственно и состоялся поединок, начала расследование по делу Хабиба и вскоре вынесет свое решение. Отмечается, что россиянину может грозить до одного года дисквалификации. В лучшем случае — дисквалификация будет распространяться только на выступления в штате Невада.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько заработают за бой Нурмагомедов и Макгрегор, а также о том, что после победы россиянин устроил драку в зале.

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