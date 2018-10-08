Спорт

Вместо двух динамовцев в сборную Украины срочно прибыл второй Кравец

Сборная Украины, начавшая в понедельник, 8 октября, в Киеве тренировочный сбор перед товарищеским поединком с Италией (10 октября в Генуе) и матчем Лиги наций с Чехией (16 октября в Харькове), понесла две кадровые потери.

К сожалению, из-за травм команде Андрея Шевченко в предстоящих встречах не помогут два киевских динамовца — полузащитник Виталий Буяльский и форвард Артем Беседин, совсем недавно вернувшийся в строй после повреждения.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ИТАЛИЯ — УКРАИНА

В сложившейся ситуации тренерский штаб «желто-синих» принял решение вызвать в расположение команды форварда турецкого «Кайсериспора» Артема Кравца (на фото), в активе которого 21 поединок и восемь мячей в футболке сборной Украины. Футболист уже прилетел в Киев и присоединился к сборной.

Напомню, что еще раньше приглашение в нашу национальную команду получил однофамилец экс-динамовца — защитник Василий Кравец из испанского «Луго».

Кстати, букмекеры уже сделали свои прогнозы на встречу между подопечными Роберто Манчини и Андрея Шевченко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции матч Италия — Украина.

Фото ffu.ua

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