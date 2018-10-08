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Увезли на черном авто: в центре Киева похитили бизнесмена
В Киеве произошло очередное громкое похищение человека — неизвестные затолкали в авто мужчину в центре столицы. Инцидент произошел у здания Ощадбанка по адресу улица Большая Васильковская, 28, сообщает Информатор.
По словам очевидцев, похитителями были четверо мужчин в черном.
Оперативный план «Перехват» полиция ввела около 16:15.
В розыске находится черный автомобиль Toyota Prado с номерами АА7301СВ, который, предположительно, уехал в сторону улицы Лобановского.
Полиция обращается ко всем, кто владеет любой информацией, с просьбой сообщить ее на оперативный номер 102.
Предварительно заявлено, что похищение могло быть совершено из корыстных мотивов.
Отметим, что последнее аналогичное преступление было совершено в Киеве 2 октября — на Центральном железнодорожном вокзале неизвестные на автомобиле Chevrolet посадили в машину девушку и скрылись в неизвестном направлении. Заложница несколько часов провела в подвальном помещении супермаркета, пока ее не освободили работники полиции. А перед этим под Киевом в заложники взяли целую маршрутку с пассажирами.
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