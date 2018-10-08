Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Увезли на черном авто: в центре Киева похитили бизнесмена

18:04 8 октября 2018   365
Заложник
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве произошло очередное громкое похищение человека — неизвестные затолкали в авто мужчину в центре столицы. Инцидент произошел у здания Ощадбанка по адресу улица Большая Васильковская, 28, сообщает Информатор.

По словам очевидцев, похитителями были четверо мужчин в черном.

Оперативный план «Перехват» полиция ввела около 16:15.

В розыске находится черный автомобиль Toyota Prado с номерами АА7301СВ, который, предположительно, уехал в сторону улицы Лобановского.

Полиция обращается ко всем, кто владеет любой информацией, с просьбой сообщить ее на оперативный номер 102.

Предварительно заявлено, что похищение могло быть совершено из корыстных мотивов.

Отметим, что последнее аналогичное преступление было совершено в Киеве 2 октября — на Центральном железнодорожном вокзале неизвестные на автомобиле Chevrolet посадили в машину девушку и скрылись в неизвестном направлении. Заложница несколько часов провела в подвальном помещении супермаркета, пока ее не освободили работники полиции. А перед этим под Киевом в заложники взяли целую маршрутку с пассажирами.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины