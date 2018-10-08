Происшествия

Увезли на черном авто: в центре Киева похитили бизнесмена

В Киеве произошло очередное громкое похищение человека — неизвестные затолкали в авто мужчину в центре столицы. Инцидент произошел у здания Ощадбанка по адресу улица Большая Васильковская, 28, сообщает Информатор.

По словам очевидцев, похитителями были четверо мужчин в черном.

Оперативный план «Перехват» полиция ввела около 16:15.

В розыске находится черный автомобиль Toyota Prado с номерами АА7301СВ, который, предположительно, уехал в сторону улицы Лобановского.

Полиция обращается ко всем, кто владеет любой информацией, с просьбой сообщить ее на оперативный номер 102.

Предварительно заявлено, что похищение могло быть совершено из корыстных мотивов.

Отметим, что последнее аналогичное преступление было совершено в Киеве 2 октября — на Центральном железнодорожном вокзале неизвестные на автомобиле Chevrolet посадили в машину девушку и скрылись в неизвестном направлении. Заложница несколько часов провела в подвальном помещении супермаркета, пока ее не освободили работники полиции. А перед этим под Киевом в заложники взяли целую маршрутку с пассажирами.





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