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Политика

Комитет Рады согласился привлечь Вилкула к уголовной ответственности

18:35 8 октября 2018   348
Александр Вилкул
Инф. «ФАКТОВ»

Регламентный комитет Верховной Рады согласился вынести на голосование в сессионный зал парламента представление Генеральной прокуратуры на лишение депутатского иммунитета представителя фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула.

Презентацию материалов следствия о причастности Вилкула к земельным махинациям в Днепропетровской области в 2011 году (тогда депутат занимал должность губернатора этого региона) провел лично генеральный прокурор Юрий Луценко.

В частности, Генеральная прокуратура подозревает депутата в незаконной передаче земельных участков коллективной собственности в Днепропетровской области в пользование ЧАО «Орджоникидзевский ГОК» и частной фирме «АРТ ЛЕНД». Общие убытки государства в результате этих транзакций оценили более чем в 5 млн гривен.

В свою очередь сам депутат заявил, что земля как была в государственной собственности, так и сохранила этот статус, а передача земель запаса в аренду ГОКа позволила сохранить рабочие места на предприятии.

После длительного обсуждения члены Регламентного комитета Рады пришли к выводу, что внесенное представление Генерального прокурора является законным и согласились вынести вопрос о лишении Вилкула неприкосновенности на обсуждение в зал заседания Рады.

Напомним, 4 октября депутаты не проголосовали за лишение неприкосновенности народного депутата Сергея Дунаева.

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