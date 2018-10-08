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В Украине воспитатель санатория бил детей ногами и ставил на колени (фото)
В Хмельницкой области воспитатели областного детского пульмонологического санатория издевались над детьми, заставляя их стоять на коленях у стены. Об этом факте в своем Facebook сообщил Уполномоченный по правам ребенка при президенте Украины Николай Кулеба.
По его словам, жуткий случай произошел в санатории 5 октября. Один из пострадавших мальчиков позвонил маме и рассказал, что убежал от воспитателя, бившего детей ногами и заставлявшего стоять на коленях с поднятыми руками.
Таким образом он пытался «успокоить» детей, расшалившихся перед сном.
«Малыш смог сбежать и успел сделать фото», — сообщил Кулеба.
По словам Уполномоченного, он уже обратился в Хмельницкую областную администрацию с просьбой провести расследование этого областного заведения и провести его комплексную проверку.
Напомним, ранее Кулеба сообщил, чем закончилась история в Херсоне, где медики сочли мусором тела умерших детей.
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