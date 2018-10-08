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Беременная Регина Тодоренко порадовала фанов ярким осенним фото с женихом

20:05 8 октября 2018   107
Регина Тодоренко
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Беременная Регина Тодоренко, которая скоро станет матерью, но продолжает активно работать и удивлять фанатов, показала нежный семейный снимок. Украинская телеведущая опубликовала в Instagram осеннее фото с женихом Владом Топаловым.


«Осень золотая. Дожить бы с тобой до золотой свадьбы», -- написала Регина под снимком.

Ранее певица и телеведущая рассказывала, почему не выходит замуж за Влада. Оказывается, у Регины сейчас много работы, стартовал ее новый проект на российском телевидении. Молодые планируют устроить торжество уже после рождения ребенка.

Напомним, роман Регины и Влада начался с совместной театральной работы. На сцене они играли влюбленную пару. Вскоре театральный роман стал реальным. Певицу не пугало то, что Влад несколько лет страдал от наркотической зависимости. Летом Регина объявила о помолвке и ожидании первенца. Известно, что у них будет мальчик. Сейчас пара живет в Москве.

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