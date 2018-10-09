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Сенцова называют террористом: Цимбалюк рассказал о штампах и табу на россТВ (видео)
На российском телевидении существует масса запретов и штампов. Об этом в эфире «Прямого» рассказал известный журналист Роман Цымбалюк.
К примеру, тема освобождения украинских политзаключенных в России освещается только во время международных переговоров президента РФ Владимира Путина с европейскими и американскими чиновниками.
«На самом деле, эта тема табу на российском телевидении. Собственно, как и тема российских военнопленных, которые приехали в Украину воевать и попали в плен, и многих из них приговорили к длительным срокам в Украине», — рассказал Цимбалюк.
По его словам, на российском телевидении вспоминают только о Вышинском и требуют его просто освободить без каких-либо условий. В то же время о заключенных украинцах ничего не говорят.
«Сенцов — террорист, Сущенко — шпион. Фактически тема украинских заложников обсуждается только во время международных переговоров Путина с европейскими и американскими чиновниками»",— сказал он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Роман Цимбалюк активно потроллил спикера МИД РФ Марию Захарову прямо во время брифинга, на котором она сравнила новое армейское приветствие «Слава Украине! — Героям слава!» с фашистским.
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