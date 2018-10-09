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Дамблдор — гей: неожиданный поворот сюжета в поттериане
В ноябре на экраны выйдет фильм «Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда», который представляет собой историю о приключениях известного магозоолога и писателя Ньюта Скамандера, разворачивающаяся за 70 лет до того, как Гарри Поттер прочтет его книгу. Об этом напоминает издание Independent.
В фантастической драме режиссер Дэвид Йейтс намерен рассказать о противостоянии Ньюта Саламандера, Альбуса Дамблдора, сестер Голдштейн и не-мага Якоба Ковальски с одной стороны и злого волшебника Грин-де-Вальда — с другой. Фильм является сиквелом спин-оффа серии фильмов о Гарри Поттере «Фантастические твари и где они обитают».
Действие фильма разворачивается в Европе 1928 года. Геллерт Грин-де-Вальд сбежал из МАКУСА, а Дамблдор, в свою очередь, обращается к своему бывшему ученику Хогвартса — Ньюту Саламандеру, чтобы тот помог поймать злого волшебника. К магозоологу присоединятся его друзья из Нью-Йорка: сестры Тина и Куинни Голдштейн и не-маг Якоб Ковальски.
По словам Дэвида Йейтса, в будущем фильме по «Гарри Поттеру» внимание будет уделено нетрадиционной сексуальной ориентации Альбуса Дамблдора. В ленте покажут сцены, в которых подтверждается, что все это время Дамблдор был геем.
Роль Дамблдора досталась Джуду Лоу. Ранее автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг сообщила, что Дамблдор — гей. Дэвид Йейтс в свою очередь до этого весьма неоднозначно прокомментировал сексуальную ориентацию этого персонажа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», британка случайно купила раритетные книги о Гарри Поттере за три фунта вместо 60 тысяч.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!