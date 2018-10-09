Гарри расстроили: экс-телохранитель принца попался на детском порно

Мир

Бывший личный телохранитель герцога Сассекского Гарри, 47-летний Тимоти Мерфит, попался на скачивании тысяч фотографий и видео с участием детей. После обыска у него нашли еще более 10 тысяч изображений детей, пишет Daily Mail.

170 из них относились к максимальной категории запрета, еще 80 — ко второй по серьезности. Кроме того, у бывшего телохранителя нашли 380 порнографических записей с участием животных.

Подсудимый признал, что сам собирал изображения, но заявил, что на это его толкнуло посттравматическое стрессовое расстройство, развившееся после службы в армии. Он сказал, что испытывает «глубочайший стыд за такое поведение» и что не получал достаточного количества психологической помощи.

В ходе суда выяснилось, что партнер Мурфитта отправил принцу Гарри письмо с просьбой оказать помощь бывшему охраннику в его проблемах с психическим здоровьем, и письмо расстроило члена королевского семейства.

«Вы потратили большую часть своей жизни, защищая людей. У вас была образцовая военная карьера, вы подвергали свою жизнь опасности. Особенно нехорошо и грустно, что вы в итоге пришли к совершению преступлений, жертвы которых — маленькие дети», — сказал на заседании судья Мартин Хусейин.

В то же время на основании крайне положительных характеристик с военной службы и от коллег и партнеров Мерфита (а, возможно, и с учетом его безупречного служения королевской семье), суд приговорил его к шести месяцам условного заключения и 160 часам исправительных работ. На мягкость приговора повлияло также и то, что он сотрудничал со следствием.

В то же время имя Мерфита будет в течение семи лет будет фигурировать в списках зарегистрированных сексуальных преступников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Пэрис Джексон, экс-возлюбленная принца Гарри и другие звезды снялись полностью голыми с рыбами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter