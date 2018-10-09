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Нибиру атакует: злобные пришельцы сбросили на Землю первые энергетические бомбы
На прошлой неделе уфологам удалось заснять видео с приземлением некой энергетической субстанции в одном из городков США. Данные кадры помогли понять, как Нибиру удается разогревать земное ядро, не затрагивая при этом жизнь на поверхности Голубой планеты, пишет The Koz Telegram.
Эксперты пришли к выводу, что «Звезде смерти» даже не нужно сближаться с Землей, дабы запустить процесс ее самоуничтожения.
Достаточно отправить в Солнечную систему звено НЛО, способных незаметно сблизиться с Землей и нанести бесшумный удар.
Именно одним из таких НЛО была плавно приземляющаяся белая субстанция. Достигнув поверхности Земли, инопланетный корабль «выстрелил» по направлению к ядру планеты энергетическим зарядом.
Сейчас этот «заряд» проник в недра планеты и устремился к ее ядру. Вполне возможно, что сразу несколько инопланетных бомб упали на Землю, а быть может, мощности одного снаряда достаточно для новых взрывов вулканов, землетрясений и цунами по всему миру, предполагают уфологи.
Параллельно возникает еще один не менее волнующий вопрос: зачем жителям Нибиру атаковать Землю? Согласно шумерским теориям, «Звезда смерти» полностью проходит орбитальный цикл за 3 600 лет. За это время она может как уничтожить тысячи мелких планет, так и погибнуть от столкновения с более массивным объектом.
Поэтому пришельцы с Нибиру живут в постоянном страхе, подыскивая безопасное место жительства. Земля — идеальный вариант, защищенный от космических катаклизмов мощнейшим гравитационным полем «большого брата» Юпитера. План злых инопланетян предельно прост — уничтожить человечество катаклизмами и заселить освободившуюся Землю, считают авторы новой теории апокалипсиса.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первооткрыватель Нибиру назвал дату начала Третьей мировой войны с аннунаками.
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