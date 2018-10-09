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Мир

У "экранного мужа" Меган Маркл родился первенец (фото)

8:53 9 октября 2018   173
Патрик и Меган
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Бывший коллега и близкий друг герцогини Сассекской Патрик Джей Адамс впервые стал отцом. Жена 36-летнего канадского актера, игравшего бойфренда героини Меган Маркл в телесериале «Форс-мажоры», 32-летняя звезда сериала «Милые обманщицы» Тройэн Беллисарио родила девочку. Фото малышки супруги опубликовали в Instagram. «Мир только что стал на 3,6 килограмма тяжелее…», — написал Патрик.

Последний эпизод сериала с участием Меган, отказавшейся от карьеры актрисы ради своих королевских обязанностей, был показан по телевидению в апреле этого года. В это серии героиня Маркл Рэйчел Зейн выходит замуж за персонажа Патрика Майка Росса.

Адамс и Беллисарио были в числе гостей на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри 19 мая этого года.

Патрик с супругой на свадьбе Меган и Гарри

Кадр из сериала «Форс-мажоры» — Патрик и Меган

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что сестру Меган Маркл не пустили в Кенсингтонский дворец охранники.

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