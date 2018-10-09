Ловкость рук: контрабандисты на ходу заменили контейнер с товаром на миллионы гривен (фото)

Происшествия

В одесский порт на судне из Китая прибыл контейнер. В нем, согласно сопроводительной документации, находились кроссовки. Однако по пути следования на таможню его подменили таким же контейнером, внутри которого были брюки и зимние пуховики. Правоохранители задержали контрабандистов, когда те практически прошли таможню. (Напомним, ранее в Одессе сотрудники СБУ пресекли контрабанду из Украины культурных ценностей времен Киевской Руси.)

Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, оперативники Управления защиты экономики установили, что контейнер должны были доставить для таможенного оформления и растаможивания на один из постов Одесской таможни, но груз туда «не доехал». Товар был сразу же направлен на склады, расположенные в районе Овидиопольской дороги.

Полиция совместно с таможенниками, прокуратурой и пограничниками провели санкционированные обыски на территории склада.

«В момент появления правоохранителей как раз происходила разгрузка контейнера, находящегося под таможенным контролем, — рассказали в управлении. — Вместо задекларированной обуви в нем находились тюки с одеждой — зимние куртки и брюки».

Как пояснили в ведомстве, раскрыта коррумпированная схема, согласно которой грузовик с контейнером прибыл на склад для перегрузки и замены товара — одежды на обувь. В частности, речь идет о так называемом прерванном транзите. В дальнейшем обувь, которую хотели поместить в контейнер вместо одежды, злоумышленники планировали отправить на пост для «растаможки». В управлении уточнили, что подобные схемы применяются для уменьшения соответствующих платежей в бюджет.

Общий вес обнаруженного в контейнере товара с одеждой составляет около 29 тонн. Указанную продукцию, стоимость которой составляет, по предварительным подсчетам, 2,5 млн гривен, изъяли. В настоящее время проводятся дальнейшие неотложные следственные действия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что украинец пытался ввезти из Польши десятки айфонов. А также о том, что недавно на границе задержали рекордную партию янтаря — более чем на миллион долларов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter