Украинка завоевала первое «золото» на Юношеских олимпийских играх

Спорт

Украинская фехтовальщица на шпагах Екатерина Чорний (на фото в центре) стала победительницей Юношеских олимпийских игр, которые проходят в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Завершив групповой этап на втором месте в своей группе, начиная с 1/8 финала 17-летняя киевлянка в противостояниях на вылет последовательно одолела Тамилу Муридову из Казахстана (15:10), венгерку Кингу Декани (14:13), чешку Веронику Билесову (15:11), а в решающем поединке вышла на действующую чемпионку мира среди кадетов Се Кейлинь Синь Янь из Гонконга. Захватывающее противостояние завершилось в пользу нашей спортсменки — 11:9.

Добавлю, что Чорний стала первой украинской фехтовальщицой, которой удалось завоевать медаль на Юношеских олимпийских играх за время существования нашей страны.

А в первый день проведения Игр бронзовую награду завоевал 17-летний украинский дзюдоист Олег Вередыба. В весовой категории до 55 кг днепрянин уступил в полуфинале Темуджину Ганбургеду из Монголии, а в утешительном финале одолел француза Романа Валадье Пикара.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские шахматистки самую малость не дотянули до «золота» Всемирной олимпиады.

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