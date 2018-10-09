Как в Украине собираются регулировать налогообложение операций с криптовалютами

Деньги

В то время как власти многих развитых и не очень стран уже определились со своим отношением к популярным ныне криптовалютам, у правительства Украины пока нет ни четкой позиции, ни соответствующего законодательства. Хотя попытки урегулировать рынок виртуальных денег предпринимаются уже около двух лет. Напомним, что весной нынешнего года в Национальном банке Украины сообщили, что специалистами регулятора начата работа над законопроектом о легализации и регулировании криптовалют.

«Нацбанк надеется, что статус криптовалют, в том числе биткойна, будет как можно быстрее урегулирован на законодательном уровне. Мы выступаем за скорейшее создание совместной рабочей группы, которая займется разработкой законопроекта, в котором будет четко определен статус того же майнинга, тех же криптовалют, виртуальных валют в целом, ICO и технологии блокчейн», — заявил тогда руководитель проектов департамента открытых рынков Национального банка Украины Эмал Бахтари.

Однако до сих пор НБУ так и не обнародовал каких-либо решений. Видимо поэтому за дело решило взяться другое ведомство.

Как гласит сообщение на официальном сайте Министерства финансов Украины, вскоре его специалистами будут созданы рабочие группы, которые должны будут определить позицию государства в вопросе налогообложения операций с криптовалютами.

В сообщении говорится, что сейчас проходит набор в рабочие группы. К ним могут присоединиться все желающие эксперты. Для этого до пятницы, 12 октября, необходимо прислать в Минфин соответствующую заявку. Результаты работы указанных групп будут рассмотрены экспертным советом по подготовке обобщающих налоговых консультаций. Дата заседания пока не уточняется, но известно, что решение будет принято до конца 2018 года.

В Минфине утверждают, что эксперты разработают рекомендации по вопросам налогообложения операций с криптовалютами и применения налога на добавленную стоимость к программной продукции.

Стоит отметить, что недавно в Верховную Раду Украины поступил очередной законопроект о налогообложении виртуальных активов, таких как криптовалюты и различные токены. Целями законопроекта его авторы назвали выведение из тени большого объема операций с криптовалютами, пополнение госбюджета Украины и стимулирование развития рынка виртуальных активов в стране. В частности, депутаты предлагают облагать налогом в 5% прибыль физических лиц от операций с виртуальными активами. Прибыль предприятий от таких операций на начальном этапе, то есть до 1 января 2024 года, тоже предлагается облагать по ставке 5%. Однако после этой даты ставка должна увеличиться сразу до 18%.

Любопытно, что уже около года в парламенте лежит законопроект, напротив, освобождающий от налогообложения операции с виртуальными деньгами. Как видим, заняться регулированием и налогообложением криптовалютного рынка хотят и в правительстве, и в НБУ, и в парламенте. Правда, за два года не было принято ни одного конкретного решения в виде закона либо постановления.

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