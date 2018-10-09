Экстрасенс и подруга принцессы Дианы предсказала развод Меган Маркл и принца Гарри (фото)

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Экстрасенс Симон Симмонс, которая была дружна с покойной принцессой Дианой и ранее обвиняла мать Кейт Миддлтон в оскорблении ее памяти, сделала шокирующее предсказание. Как сообщает издание Daily Star, Симон заявила, что брак принца Гарри и Меган Маркл распадется примерно через «два с половиной-три года». По ее словам, это станет неожиданным ударом для принца. «Сейчас он по уши влюблен. Гарри — точное воплощение Дианы, он такой чувствительный», — говорит Симмонс.

Экстрасенс также утверждает, что до своего внезапного разрыва пара успеет обзавестись двумя детьми. По словам Симон, 37-летняя Меган, скорее всего, уже беременна их первенцем.

Симмонс считает, что прошлое Меган Маркл запятнано. «Посмотрите на семью Меган и людей, которые действительно ее знают. Послушайте, что они говорят. Даже в проблемных семьях родственники не настолько разобщены, как у нее. Посмотрите на ее предыдущие отношения с мужчинами. Они длились ненамного дольше, чем два года. И на этот раз будет, возможно, то же самое», — говорит Симон.

Ранее Симмонс, утверждавшая, что у нее до сих пор есть есть контакт с покойной Дианой, говорила, что принцесса полностью одобряет супругу своего старшего сына Кэтрин, считая ее идеальной парой ему. А вот избранница Гарри — разведенная актриса афроамериканского происхождения, которая на три года старше него — не слишком пришлась Диане по вкусу.

По словам Симон Симонс Диана даже называла ей имя девушки, которая отлично подходила ее младшему сыну. Но их с Гарри отношения. К несчастью, не сложились, так как его возлюбленная не выдержала повышенного внимания к себе со стороны прессы и публики.

Экстрасенс также сделала еще одно предсказание, касающееся членов королевской семьи. По ее словам, сын королевы Елизаветы принц Эндрю и его бывшая Сара Фергюсон снова поженятся — но не раньше, чем умрет супруг королевы принц Филипп, который всегда недолюбливал Сару. А также она прогнозирует счастливой будущее для дочери Эндрю и Сары принцессы Евгении, которая выходит замуж 12 октября.

Симон стала подругой Дианы после ее развода с принцем Чарльзом. С 1993 года и до самой смерти принцессы в 1997 году они были очень близки. Диана часто делилась с Симмонс своими секретами и просила совета в трудных ситуациях.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», принцесса Диана с того света через экстрасенсов-близнецов передала послание принцу Гарри и Меган Маркл.

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