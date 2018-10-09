Звезда «Дизель Шоу» рассекретила редкое имя сына

Шоу-бизнес

Секс-символ украинского юмора Яна Глущенко, которая год назад впервые стала мамой, показала своего малыша и рассекретила его необычное имя. Трогательные семейные фото Яна опубликовала на своей странице в Instagram.

«Знакомьтесь. Моя любовь на всю жизнь — Збаращук Тамерлан Олегович», -- написала Яна под фото.

Напомним, что это первый совместный ребёнок актрисы и музыкального продюсера, концертного директора «Дизель Шоу» Олега Збаращука, у которого уже есть старший сын от первого брака.

«Я ещё после родов решила, что покажу сынулю и назову его имя, когда ему исполнится годик. Не знаю почему, но именно так подсказывала интуиция. Теперь он взрослый и осознанный человек, который готов к социуму. Ну и все на фото видят — он восхитительный ребёнок! Для своего возраста он уже много чего умеет. Каждый день удивляет своими талантами, веселит нас с мужем. Мы долго выбирали имя — долго спорили с мужем. Но потом решили — как родится малыш, посмотрим на него, и имя само придёт! Родился. Смотрим, а имя не приходит. В роддоме можно было сразу оформить свидетельство о рождении, то есть имя нужно было придумать срочно. Сошлись на Тимуре. Сыночек нам сразу же показался очень нежным и милым, казалось имя подходило. Но уже дома стало понятно — оно не его. Не лежало мое сердце и малышу оно не подходило. Спустя месяц мы его официально переименовали в Тамерлана (в переводе имя означает железный лев»). Понимаю, что это имя восточное и совершенно не ассоциируется с блондином с голубыми глазами. Но ему оно очень идёт! Тамик за год плакал только пару раз, и то, когда сильно ударялся. Мужественно пережил уже 10 зубов! Как говорится: «Как лодку назовёшь, так она и поплывет». Наш Железный лев — очень сильный духом мальчик", — рассказала Яна Глущенко.

Актириса также призналась, что сын очень похож на нее внешне и характером.

«Он никогда не плачет, это ребёнок-улыбка. О нем я могу, восхищаясь, рассказывать часами. Я безумно счастлива, что этот ребёнок выбрал именно нас своими родителями!», -- призналась счастливая Яна.

Тамик, как его называют родители, появился на свет год назад. Как ранее писали «ФАКТЫ», уже через неделю после родов Яна вышла на сцену, продемонстрировав стройную фигуру.

Сейчас, молодая мама успешно совмещает материнство и работу в юмористическом проекте.

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