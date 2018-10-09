- 13:09 Взрывы в Ичне: знаменитый завод сгущенного молока остановил производство
- 13:00 В ПАСЕ поддержали антироссийские правки
- 13:00 «Умерла бы за Сталина»: журналистка российского телеканала шокировала своими твиттами
- 12:59 От Гриценко требуют назвать его «адекватных людей» в окружении Путина
- 12:38 Сборная Украины улетела в Италию без шести футболистов
- 12:37 Томос для Украины: в Стамбуле началось решающее заседание Синода Вселенского партриархата
- 12:26 У Анджелины Джоли роман с одним из самых завидных холостяков Голливуда — СМИ
- 12:19 Звезда «Дизель Шоу» рассекретила редкое имя сына
- 12:11 Пьяные звезды российского футбола избили трех человек: момент попал на видео
- 12:11 Ценные боеприпасы: стало известно, что взорвалось на складах в Ичне
Сборная Украины улетела в Италию без шести футболистов (фото)
Во вторник, 9 октября, сразу пополудни чартер с футболистами и тренерами сборной Украины на борту из аэропорта «Борисполь» взял курс на Геную, где 10 октября подопечные Андрея Шевченко проведут товарищеский матч с командой Италии.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ИТАЛИЯ — УКРАИНА
Кстати, к моменту начала сбора в Киев прибыли всего пять из 11 наших легионеров — Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Василий Кравец («Луго»), Артем Кравец («Кайсериспор») и новичок команды Игорь Пластун («Гент»).
С учетом того, что футболистам предстояло провести в столице Украины меньше суток, и чтобы не нагружать игроков лишними перелетами, наш тренерский штаб принял решение, что Евгений Коноплянка («Шальке»), Руслан Малиновский («Генк»), Роман Яремчук («Гент»), Евгений Макаренко («Андерлехт»), Андрей Лунин («Леганес») и Иван Петряк («Ференцварош») присоединятся к команде в аэропорту Генуи. В гранд-отель Savoia сборная Украины отправится в полном составе.
Уже известно, что против итальянцев точно не сыграет Андрей Ярмоленко, испытывающий небольшие проблемы со здоровьем.
— Андрей летит с нами на эту игру, но на поле не выйдет. У него — микротравма, и ближайшие дни футболист посвятит тому, чтобы решить все свои проблемы. Надеемся, что к матчу с Чехией Ярмоленко будет готов, — цитирует главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко zbirna.com.
*Никита Бурда
*Игорь Пластун и Василий Кравец
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции матч Италия — Украина.
Фото Александра ГЛИВИНСКОГО, специально для «ФАКТОВ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?