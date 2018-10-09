Сборная Украины улетела в Италию без шести футболистов (фото)

Спорт

Во вторник, 9 октября, сразу пополудни чартер с футболистами и тренерами сборной Украины на борту из аэропорта «Борисполь» взял курс на Геную, где 10 октября подопечные Андрея Шевченко проведут товарищеский матч с командой Италии.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ИТАЛИЯ — УКРАИНА

Кстати, к моменту начала сбора в Киев прибыли всего пять из 11 наших легионеров — Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Василий Кравец («Луго»), Артем Кравец («Кайсериспор») и новичок команды Игорь Пластун («Гент»).

С учетом того, что футболистам предстояло провести в столице Украины меньше суток, и чтобы не нагружать игроков лишними перелетами, наш тренерский штаб принял решение, что Евгений Коноплянка («Шальке»), Руслан Малиновский («Генк»), Роман Яремчук («Гент»), Евгений Макаренко («Андерлехт»), Андрей Лунин («Леганес») и Иван Петряк («Ференцварош») присоединятся к команде в аэропорту Генуи. В гранд-отель Savoia сборная Украины отправится в полном составе.

Уже известно, что против итальянцев точно не сыграет Андрей Ярмоленко, испытывающий небольшие проблемы со здоровьем.

— Андрей летит с нами на эту игру, но на поле не выйдет. У него — микротравма, и ближайшие дни футболист посвятит тому, чтобы решить все свои проблемы. Надеемся, что к матчу с Чехией Ярмоленко будет готов, — цитирует главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко zbirna.com.

*Никита Бурда

*Игорь Пластун и Василий Кравец

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции матч Италия — Украина.

Фото Александра ГЛИВИНСКОГО, специально для «ФАКТОВ»

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